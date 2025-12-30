往AI領域衝鋒 Meta收購大陸AI新創平台manus

臉書母公司Meta證實，它們已經收購了大陸AI新創平台「manus」，希望能夠加速Meta在AI領域的競爭力。

臉書母公司「Meta」29日宣佈，收購中國大陸AI新創平台「manus」，「manus」創辦人肖弘將出任Meta副總裁。Meta希望藉由這項收購案，再度展現執行長祖克柏大舉投資AI事業的決心。不過也有人質疑，美國企業收購具有中國血統的新創公司，可能會危害美國國家安全。（葉柏毅報導）

Meta星期一發布聲明證實，它們將收購總部位在新加坡的AI代理平台「manus」。聲明中說，Meta在收購manus之後，會繼續營運並販售manus的AI業務和服務，未來也會將manus整合進Meta的相關產品。不過Meta沒有公佈收購manus的交易金額等相關細節。

據大陸「澎湃新聞」報導，manus30日也在官網證實了這項收購案，並且強調，即使它們被Meta收購了，它們仍然將在新加坡營運。manus執行長肖弘透過聲明表示，manus對攜手Meta的前景，充滿期待，manus也將持續為客戶提供超乎預期的服務，這也正是manus得以存在和發展的根本原因。

manus是北京「蝴蝶效應科技公司」所推出的通用型AI代理平台，今年3月亮相後爆紅。而Meta執行長祖克柏近年誓言，要將AI列為Meta未來業務發展的主要任務，不過由於Meta的起步已經較慢了，與其自行從頭研發，還不如買下已經營運成熟的AI代理平台，也就是manus，來得省事。