征戰匹克球世界盃 宜蘭青年奪佳績

宜蘭縣政府於昨（四）日上午九時在縣長會客室表揚參加第二屆「匹克球世界盃」Pickleball World Cup之優秀選手-蔡萱選手及宜蘭縣立羅東國中學生蔡瀚琛選手。該賽事於十月廿七日至十一月二日在美國佛羅里達州羅德岱堡FortLauderdale舉行，兩位選手表現亮眼，其中蔡萱勇奪4.5女子單打金牌；蔡瀚琛則獲得3.5男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌，為宜蘭爭取國際榮耀。

總統賴清德特電致賀「球技超群，揚譽海外」。副總統蕭美琴特電致賀「表現傑出，為國爭光」。代理縣長林茂盛接見表揚肯定兩人是宜蘭之光、台灣之光。宜蘭縣匹克球委員會主委也是中華民國匹克球總會理事長周曉琴、縣府教育處代理處長陳金奇共同出席。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，蔡萱選手及蔡瀚琛選手能在國際賽事榮獲金牌及銅牌，是宜蘭縣的榮耀，也是宜蘭縣基層體育扎根有成的最佳證明。他們對於長期訓練的努力與堅持，令人由衷敬佩，也感謝教練、家長及學校的支持，讓選手們能無後顧之憂地追求夢想。縣府未來將持續推動體育發展，期盼更多青年能在運動中找到自信、創造屬於自己的舞台。

兩位選手的優異表現，不僅為宜蘭縣贏得國際肯定，也展現出青年選手勇於挑戰的精神。期盼未來能有更多年輕選手受到鼓舞，投入運動、追求夢想，讓宜蘭在國際體壇持續發光。而縣府更持續建置優質匹克球場地，讓這項新興運動能更紮根落實於宜蘭縣，成為運動人才發光發熱的運動基地。

宜蘭青年征戰匹克球世界盃奪佳績，展現追夢與堅持力量。代理縣長林茂盛接見表揚參加第二屆「匹克球世界盃」優秀選手-蔡萱選手勇奪4.5女子單打金牌；蔡瀚琛則獲得3.5男子單打金牌及U14男子雙打組銅牌，代理縣長林茂盛接見表揚。（記者董秀雲攝）