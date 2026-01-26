征服兩座101太狂！霍諾德攀酋長岩「練50次才敢上」 愛妻陪住廂型車力挺

美國攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1小時31分鐘，就成功在全程無安全設備保護下，完成徒手攀登台北101的壯舉，在整個過程中，全球觀眾膽戰心驚、屏息凝視著直播，掀起熱烈討論。事實上，霍諾德在2017年就曾在無任何保護下，驚險攀登3200英尺的優勝美地酋長岩，還被拍成紀錄片《赤手登峰》，並獲得奧斯卡最佳紀錄片等多項大獎。

霍諾德25日成功挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix 提供）

霍諾德日前才剛在台北101完成無繩攀登，花費約1小時半徒手攻頂，震撼全球，不過如果要理解他如何真正改寫人類極限的級距，那就必須觀看這部榮獲奧斯卡最佳紀錄長片、英國電影學院獎最佳紀錄片等多項大獎的紀錄片《赤手登峰》。

《赤手登峰》紀錄了霍諾德在2017年6月3日，以無任何繩索或保護驚險攀登優勝美地酋長岩，面對這座3200英尺、約兩座101高度的垂直花崗岩壁，他共費時3小時56分完成。霍諾德坦言，在有這個想法時「連自己想到都害怕」，然而爬完滿足表示「這是我有生以來最滿足的時刻！」甚至當天下午就又充滿活力的準備訓練。此舉更被《紐約時報》形容為「人類歷史上最偉大的體能壯舉之一」。

霍諾德曾在2017年以無任何繩索或保護驚險攀登優勝美地酋長岩。（圖／ Disney+ 提供）

霍諾德在片中直白剖析心法，「我反覆練到那些動作不再可怕，真正攀爬的時候我完全知道該怎麼做，像開啟自動駕駛模式一樣。」事實上，他在徒手攀登酋長岩之前配戴繩索練習了至少50次，反覆紀錄自己的步伐、要抓握的落點直到完美。而當時還是女友的桑妮也在訪談中真情告白：「雖然不知道他為何這麼堅持，但我知道他沒去做一定會終生遺憾。」她當時和霍諾德長期居住於廂型車，來提高攀岩訓練的機動性與踩點的便利度。桑妮即使不完全理解卻全力支持愛人的夢想，兩人一路走來、如今在101頂端擁吻，也讓粉絲們稱羨他們真摯的愛情。

霍諾德在紀錄片中直白剖析心法。（圖／ Disney+ 提供）

