征服台北101！霍諾德公開「幕後視角」：未見過的景象

美國知名攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），上個月25日僅花一個小時半，就徒手成功攻頂台北101，創下難以超越的紀錄，事隔一周後，他稍早在社群公開「幕後視角」，接著強調：「我從未見過這樣的景象」，再度掀起網友熱議。

霍諾德在社群分享上周日一系列攻頂台北101的幕後花絮照，他表示全都是由好友兼Netflix團隊攝影師Pablo Durana捕捉的畫面，除了當下攀爬過程的照片之外，還包括遼闊的天際線以及隔壁大樓前一晚亮起「GO ALEX GO」的打氣標語，讓霍諾德看到這些照片時，發自內心驚呼：「我從未見過這樣的景象」。

其中一張照片，只見另一名攝影師Brett Lowell在半空中腳踩著鋼索，後方還架著一台攝影機，捕捉霍諾德攀爬台北101的過程，雖然有做好安全措施，畫面仍舊讓人覺得險象環生，宛如電影特效的場景，讓霍諾德發自內心稱讚：「整個拍攝手法和團隊都超乎水平，說真的，他們是我這些年合作過最棒的夥伴」。

照片曝光後，吸引大批網友湧入留言：「太強了，你事前鐵定有進行體能訓練，心理素質也太強大」、「視覺效果讓人震驚，也展現對幕後團隊的信任」、「看著你爬台北101，我到現在都還心有餘悸」。

