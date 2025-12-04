林清陽

用力拉弓射出去的箭

迅速穿越彷彿虛擬的遠方

也許在模糊蒼穹裡飄浮之際

宛如暮年老朽低沉的囈語

箭矢離開彎弓背負的使命

無非是征服遠方的獵物

不過偶爾會偏離靶心而墜落

終於成為沒有靈魂的音符

在征服與墜落的剎那之間

彷彿天際時空已經凍結

回顧那些陳腐不堪的掌故

多的是在碧落中消失

也許弓箭手曾經躊躇滿志

在成為武林高手之前

卻只有懦弱與卑微的願望

陪伴著喃喃自語的心靈

（圖：林清陽提供）