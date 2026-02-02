《征服》神曲成「天后推手」！袁惟仁病逝 那英悲痛發聲逼哭歌迷

娛樂中心／黃韻璇報導

那英。（圖／翻攝自微博）

「小胖老師」袁惟仁2018年在上海參加活動跌倒，引發腦溢血，送醫後撿回一命，但也開始無止盡的復健休養，同時也淡出演藝圈。2020年袁惟仁又一次摔倒、2022年被宣告為植物人，2023年民眾再看到他時，袁惟仁整個人是斜躺在輪椅，還用固定帶綁著，最後一次曝光，則是2025年11月因病感染送醫，時隔3個月，昨（2）日證實在家中過世，與袁惟仁擁有深厚交情的天后那英也發聲哀悼。

中國歌手那英過去的多首經典代表作，包含《征服》、《夢一場》、《夢醒了》等都是出自袁惟仁之手，其中《征服》更直接幫助那英打開亞洲市場，一舉入圍金曲獎，更確立了那英「那式情歌」的風格。

廣告 廣告

袁惟仁。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

除此之外，袁惟仁還創作了王菲的《旋木》、《執迷不悔》，陶晶瑩的《離開我》等，更為SHE、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜、許茹芸、鄭秀文、陶晶瑩、劉若英等歌手擔任專輯製作人。

袁惟仁過世的消息曝光，那英工作室也在微博發文哀悼，「謝謝你帶來了這麼美好的音樂，在另一個世界也要繼續彈著吉他唱著歌。小胖，一路好走」。

更多三立新聞網報導

大S紀念雕像「雨天中揭幕」！衝中國熱搜第一 陸網悲：老天爺也在哭泣

親眼見大S雕像！ 蔡康永悲痛發聲：死亡也無法抹去美麗的痕跡

去日本被差別對待！「日本人看不下去」失望轟：已經不是巧合 台人共鳴

吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身

