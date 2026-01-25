待售新成屋破11萬戶，為何不見價跌？達人揭建商苦撐3底線：首購族別急
根據內政部最新資料顯示，全國待售新成屋至民國113年第4季增至11萬1085宅，是統計以來最高點，其中以新北市2萬542宅最多，不過空屋雖然多，但價格卻僅小幅下跌，建商到底在堅持些什麼？對此，房產達人廖家成在臉書發文指出，既然庫存這麼多，為什麼你還沒看到「崩盤」？因為市場現在在做一件事「撐」，首購族別只盯著價格，該從這方向著手。
內政部統計資料，全國待售新成屋自109年第3季至110年第4季數量呈現平穩，維持在7萬宅左右，自111年第1季起呈上升趨勢，113年第4季待售新成屋增至11萬1085宅，較上季（113年第3季）增加4578宅，較112年同期增加1萬74宅。
對此，房產達人廖家成表示，113年第4季，全國待售新成屋11萬1085戶。統計以來新高，而且還在往上爬。11萬戶是什麼概念？是完工的速度，真的跑贏成交的速度。房子不是沒人要。是市場消化不掉。既然庫存這麼多，為什麼還沒看到崩盤？因為市場現在在做一件事「撐」。撐不是嘴硬，是現實。
為何11萬戶新成屋待售價格未見崩跌？廖家成卡在3個限制
廖家成指出，新成屋現在有三個硬梆梆的限制：第一，成本已經鎖死，工料、融資、利息都不是開玩笑。第二，價格不能亂砍，砍一戶就會影響整批案子的定價跟已購戶的情緒。第三，銀行、融資、品牌壓力都在，建商不是想降就能降。所以會看到一個很矛盾的畫面：庫存一直堆，價格卻沒像大家想的那樣直接摔，這不是市場很健康。
「很多人等的是一坪少10萬、直接打7折、建商跳樓賣。」廖家成直言，這種畫面，不會先出現在主流案子。先出現的會是這些比較「無聊但很真實」的變化：賣期拉長、成交條件變多，送裝潢、送家電、送車位，讓利藏在細節，中古屋反而比新成屋好談，價格沒崩，談判空間在慢慢長出來。
首購族要怎麼看這件事？廖家成建議，不要只盯著價格，要盯著誰開始急了。庫存堆高，壓力不會立刻反映在售價上。它會先轉嫁到這幾種人：換屋族卡在買賣兩端、賣很久的中古屋屋主開始疲乏、貸款卡關的人會先鬆動，這些地方，才是首購族真正比較有機會切入的位置。
更多風傳媒報導
其他人也在看
AI泡沫新警訊現！研究機構示警：是市場泡沫接近高峰的典型特徵
AI 投資熱潮持續升溫，但研究機構示警，美國企業股權發行量快速攀升，恐重演網路泡沫前兆。專家指出，這可能是 AI 泡沫接近破裂的重要警訊。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
爸媽給千萬買房卻與兒爆爭執…忽略兩件事「稅費恐暴增」！家人贊助自備款必知眉角整理
想入住都會區不容易，不少年輕人靠爸媽贊助自備款，一圓買房夢，Dcard上有網友分享，男友平均年薪大約85萬元，男友父母願意提供1000萬元買房資金，但要求兒子必須買透天厝，男友認為新大樓能省去基礎工程費用，為此和家人發生爭執，最終父母轉而幫男友的哥哥買房。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 4則留言
目標價喊上2000元！「IC設計大廠」明年EPS上看95.2元 合作Google、輝達潛力爆發
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球雲端服務供應商（CSP）加速推進AI資料中心設立，帶動GPU與AIASIC需求持續噴發。國內外法人強烈看好IC設計大廠聯發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
不止昇達科！低軌衛星還有好貨可買？ 這檔「銅板股」CP值爆表
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，近期傳出因應Starlink衛星升級與數量快速擴張，正評估擴大對台釋單，並已低調來台密訪多家台系供應鏈。消息一出，低軌衛星題材迅速發酵，帶動昇達科、華通、啟碁、瀚荃、穩懋、元晶、燿華等低軌衛星概念股全面轉強。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
林志玲狀態太犯規！久違重現「絕美古裝」 與楊紫同台掀回憶殺
台灣第一名模林志玲驚喜回歸戲劇圈！近日她被目擊現蹤大陸橫店片場，客串演出由陸劇女神楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》。這是林志玲繼2018年電影《祖宗十九代》後，時隔8年再度投入影視拍攝，流出的側拍照中，她身穿紫色繡花旗袍、配戴珍珠飾品，極具民國初年的典雅韻味，凍齡狀態讓網友直呼「仙女下凡」、「這狀態太犯規。」鏡報 ・ 18 小時前 ・ 15則留言
入伍前就知道！車銀優爆逃稅200億 本人黑底文首發聲致歉：接受一切後果
「臉蛋天才」、韓星車銀優去年7月底入伍，近日爆出他遭韓國國稅廳追討200億元（約新台幣4.37億元）所得稅，最重恐遭判無期徒刑，而人在當兵的他，至今尚未正式回應讓粉絲也相當擔憂。今（26日）晚車銀優首次正式發聲，表示對此深自反省，將配合調查並接受最後結果。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 19則留言
農地變廢土場？環團連署反對填土 籲立專法改善
內政部日前宣布各縣市農地得以農地改良回填營建剩餘土石方，導致環團發起「反對廢土進農地」連署。多個環團今日進一步舉辦記者會，指出現行農發條例罰則僅6萬過低，缺乏專法，農地大量回填廢棄物屢見不鮮，日前至彰化隨機檢查就發現3處違法，甚至有農地摻雜金屬、塑膠、鋼筋等營建廢棄物，呼籲內政部儘速提出已延宕30年的《營建剩餘土石方處理法》，送入立法院審查。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。民視 ・ 18 小時前 ・ 10則留言
民眾黨想推不在籍投票 內政部示警「選務混亂」：恐需移轉8896種選票
即時中心／徐子為報導立法院民眾黨團本會期推動「不在籍投票」專法，立院內政委員會今（26）日舉辦相關立法公聽會。對此，內政部報告指出，不在籍投票不小風險，這會導致選務作業高度複雜，未來恐涉及需移轉多達8896種選票，造成選務混亂，且恐讓投票秘密無法維護、境外境外敵對勢力介選等問題，目前社會各界未達共識。民視 ・ 10 小時前 ・ 6則留言
網友羨慕「睡醒看到周渝民」 喻虹淵吐心聲：我不是外貌協會
網友羨慕「睡醒看到周渝民」 喻虹淵吐心聲：我不是外貌協會EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 6則留言
貓頭鷹「站媽祖頭上給眼神」畫面曝…苗栗勸化堂回應了！
生活中心／饒婉馨報導苗栗縣南庄鄉的獅頭山勸化堂24日出現罕見奇景，一隻貓頭鷹突然飛入媽祖殿，並直接停留在媽祖神像的頭冠上，時間長達數小時沒不離開。這副「鳥與神像」融為一體的神奇畫面被信徒拍下並上傳至社群平台，隨即引發網友熱議，廟方對此也做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
市場靜待Fed議息、重磅科企財報！美股收高
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）議息結果、多家重磅科技企業財報將於本週稍晚公布，市場處於觀望狀態，美股主要指數週一大多收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管地緣政治、美國國內政策帶來的不...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 6則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 13則留言
經典賽C組晉8強賠率出爐！中華隊被看扁倒數 傳韓「棄日抓台」拚戰
世界棒球經典賽將在3月5日開打，中華隊持續進行集訓，最近又有小粉絲來探班，這回是桌球國手「柚子同學」高承睿，也讓超級桌球迷的林詩翔超興奮，兩人分享比賽經驗、互相交流；而近期國際賭盤針對本屆經典賽各組賠台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 46則留言
宜蘭移民署官員詐檢舉獎金 6人起訴
移民署宜蘭專勤隊爆出重大弊案，檢方歷經1年調查，查出內部人員涉嫌偽造民眾檢舉失聯移工紀錄，再由人頭向勞動部詐領檢舉獎金，宛如自導自演一條龍作業。宜蘭地檢署近日偵結，全案依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪，起訴鐘姓分隊長、3名科員、通譯及其丈夫共6人。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 31則留言
all in年假+二千元現金買彩券 40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎
這是一個善的循環回到自己身上的故事。去年一名年約40歲的單身台北上班族，為了振興花蓮經濟，決定邀約朋友一起開車去花蓮玩，...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 103則留言
9年新低！2025年買賣移轉26萬棟 房市多頭畫句點
去年全台房市買氣急凍，根據住商機構彙整內政部資料，去年全台買賣移轉棟數僅廿六萬一三○八棟，較前一年約卅五萬棟大減百分之廿...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7則留言
搭電梯赴16樓頂！新莊女下秒墜社區廊道 雙腿變形慘死
新北市新莊區發生一起悲劇事件，一名38歲女子於26日晚間搭乘電梯至16樓，隨後不明原因墜落至社區一樓廊道，當時社區內的店家聽到巨響後立即前往查看，發現該名女子雙腿嚴重變形，倒在血泊中。警方及消防人員接獲報案後迅速趕到現場，並將她送往輔仁大學醫院急救，但因傷勢過重，搶救無效宣告不治。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
232條款 中日韓海嘯第一排…將衝擊價值6千億美元亞洲貿易
在美國最高法院審理川普對等關稅之際，美國政府已以國安名義課徵或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這些關稅...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
加國總理WEF演說籲「中型國家」認清現實 陳冲：卡尼金句 警鐘長鳴
加拿大總理卡尼( Mark Carney)日前出席世界經濟論壇(WEF)呼籲中型國家( middle power)共同合作，停止自欺，認清現實，並在國內外建立實力，引發關注。前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天以「卡尼金句 警鐘長鳴」為題指出，加拿大是Ｇ７之一，猶自稱中型國家，自然引起許多共鳴，川普還為此震怒，而卡尼不謾罵但有啟發性，釋出的訊號值得深思。太報 ・ 17 小時前 ・ 144則留言