待售新成屋破11萬戶，為何不見價跌？達人揭建商苦撐3底線：首購族別急

根據內政部最新資料顯示，全國待售新成屋至民國113年第4季增至11萬1085宅，是統計以來最高點，其中以新北市2萬542宅最多，不過空屋雖然多，但價格卻僅小幅下跌，建商到底在堅持些什麼？對此，房產達人廖家成在臉書發文指出，既然庫存這麼多，為什麼你還沒看到「崩盤」？因為市場現在在做一件事「撐」，首購族別只盯著價格，該從這方向著手。

​內政部統計資料，全國待售新成屋自109年第3季至110年第4季數量呈現平穩，維持在7萬宅左右，自111年第1季起呈上升趨勢，113年第4季待售新成屋增至11萬1085宅，較上季（113年第3季）增加4578宅，較112年同期增加1萬74宅。​

對此，房產達人廖家成表示，113年第4季，全國待售新成屋11萬1085戶。統計以來新高，而且還在往上爬。11萬戶是什麼概念？是完工的速度，真的跑贏成交的速度。房子不是沒人要。是市場消化不掉。既然庫存這麼多，為什麼還沒看到崩盤？因為市場現在在做一件事「撐」。撐不是嘴硬，是現實。

為何11萬戶 新成屋 待售價格未見崩跌？ 廖家成卡在3個限制 ​

廖家成指出，新成屋現在有三個硬梆梆的限制：第一，成本已經鎖死，工料、融資、利息都不是開玩笑。第二，價格不能亂砍，砍一戶就會影響整批案子的定價跟已購戶的情緒。第三，銀行、融資、品牌壓力都在，建商不是想降就能降。所以會看到一個很矛盾的畫面：庫存一直堆，價格卻沒像大家想的那樣直接摔，這不是市場很健康。

「很多人等的是一坪少10萬、直接打7折、建商跳樓賣。」廖家成直言，這種畫面，不會先出現在主流案子。先出現的會是這些比較「無聊但很真實」的變化：賣期拉長、成交條件變多，送裝潢、送家電、送車位，讓利藏在細節，中古屋反而比新成屋好談，價格沒崩，談判空間在慢慢長出來。

​首購族要怎麼看這件事？廖家成建議，不要只盯著價格，要盯著誰開始急了。庫存堆高，壓力不會立刻反映在售價上。它會先轉嫁到這幾種人：換屋族卡在買賣兩端、賣很久的中古屋屋主開始疲乏、貸款卡關的人會先鬆動，這些地方，才是首購族真正比較有機會切入的位置。

