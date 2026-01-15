待在女廁半小時警報響！清潔員敲門遭掌摑 北捷：開罰7500元並支持提告

即時中心／林韋慈報導

台北捷運府中站8日下午發生一起乘客對清潔人員施暴事件。年約40歲的莊姓女子疑因如廁時間過長，觸發北捷規定的長時間使用警報，7旬尤姓清潔人員前往關心，卻遭莊女掌摑並辱罵。新北警方接獲報案後，將莊女帶回偵辦，並依傷害罪嫌送辦；台北捷運公司則依法開罰7500元，並協助清潔人員就醫驗傷，後續也將提告。

北捷表示，8日下午3時43分，府中站女廁警報響起，站長指示清潔人員前往關心，確認旅客是否需要協助。未料女子出廁間後情緒激動，對清潔人員咆哮並掌摑，當清潔員表示將報警時，她反而更加激怒，聲稱要告到司法院，並持續動手。清潔員當時僅愣在原地，站長立即通報行控中心、捷警及轄區警方，警方迅速將施暴旅客帶回偵辦。

北捷指出，依《大眾捷運法》第50條第1項第5款規定，「妨礙大眾捷運系統站、車人員執行職務，且以言語謾罵或暴力相向」，對該旅客開罰7500元。當日已協助清潔人員就醫驗傷，後續亦會對旅客暴力行為提出告訴。北捷強調，強烈譴責暴力行為，類似事件一律依法送辦，絕不寬縱。

事後有網友在社群上表示，願意承擔清潔阿姨的律師費，希望網友能轉發或是傳達給當事人，並呼籲「告到底」。也有人不捨年事已高的清潔員遭受如此羞辱，卻僅罰7500元，認為這樣的處罰難以讓施暴者改變態度。也有人呼籲北捷應該硬起來保護員工，不該讓員工獨自面對社會的惡意。









