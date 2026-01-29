待核先設定周六 再會了華碩手機！ 時代的眼淚

〔記者卓怡君／專題報導〕2026年一開春，華碩決定全力把資源傾注在AI(人工智慧)，淡出耕耘近23年的手機市場，不再推出新機，ZenFone與ROG Phone即將成為絕響，令不少曾使用過ZenFone的消費者感嘆，ZenFone已成為時代的眼淚。

回顧華碩手機發展史，一開始從PDA Phone出發，接下來推出Padfone，最大特色是能將手機放入專屬的平板基座，使手機變成平板，被稱為變形手機，但價格高，實用性有限，銷售不理想，直到2014年推出ZenFone 系列，主打高性價比、雙卡，成為當時Android手機界的CP值之王，華碩的手機事業迎來高光時刻，ZenFone上市不到半年銷量即突破100萬支，於2017年至2018年重金聘請當時紅極一時的韓國知名演員孔劉擔任ZenFone 4與 ZenFone 5系列的亞太區代言人，孔劉曾親自來台出席ZenFone 4發表會，並拍攝多支廣告宣傳片，還有ZenFone孔劉限定版，吸引「孔太太」搶購。

根據統計ZenFone從2014年推出到2018年10月，全台累積銷售突破600萬台，ZenFone 5系列曾多次拿下台灣Android 單機銷售冠軍與市佔第一，東南亞銷售成績亦亮眼，在2019年，華碩在日本「SIM-Free」(無綁電信解鎖版)單機的智慧型手機市場的銷售量成績，首度以28.4%的市佔率超車華為，躍居日本智慧手機市場的冠軍寶座。

然而，隨著手機市場競爭激烈，華碩ZenFone面臨中國小米、OPPO等多家手機商的圍攻，又有蘋果與三星兩大國際勁敵，ZenFone銷售開始下滑，華碩開始調整手機策略，推出ROG Phone 系列(電競手機)，不再追逐市佔率，遠離價格競爭最激烈的平價市場，改以小眾、利基市場為主。

華碩經營手機市場近23年，因未能達到經濟規模，手機業務僅有數次單季轉盈，靠的還是收取手機的IP授權金挹注，ZenFone曾以高性價比贏得不少好評，並在東南亞市場取得不錯成績，但因中國品牌手機崛起，市場競爭異常激烈，華碩手機業務面臨巨大挑戰，2018年華碩手機事業全年大賠120.7億元，華碩仍不放棄手機，近年全力轉進高階ZenFone系列與電競手機ROG Phone 系列。

直到2026年，華碩決定淡出手機市場。華碩董事長施崇棠強調，華碩不再推出手機新機，但一定會照顧好既有的客戶，產品維護、升級和保固都會持續進行，華碩將把資源挪移，搶進典範轉移和物理AI商機，未來將推出更多AI相關的新產品。

