待業可領補助 支援青年就業計畫 最高領4.8萬

就服人員可協助引導職涯探索，釐清方向，提升就業成功機會。（台南就業中心提供）

記者林怡孜∕台南報導

為協助青年度過求職空窗期、減輕待業經濟壓力，勞動部持續推動「支援青年就業計畫」，提供職涯輔導與津貼補助，協助十五至廿九歲、未在學且連續六十日未就業的初次尋職青年安心找工作，最高可領取四萬八千元補助。符合資格的青年只要上「台灣就業通」完成報名，即可由就業服務人員提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及求職媒合等多元協助，強化求職準備，提升就業成功率。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，青年在尋職期間每月可申領六千元津貼，最長三個月、最高一萬八千元；若成功就業並穩定工作滿九十日及一百八十日，還可再領二萬元與一萬元就業獎勵金，合計最高補助達四萬八千元。

畢業於長榮大學財務金融學系的涂育書分享，退伍後透過就服員的職涯諮詢與履歷指導，更清楚自己的發展方向，也順利錄取財政部南區國稅局職缺。

劉邦棟呼籲青年善用政府資源，為職涯做好準備。相關資訊可至「台灣就業通」支援青年就業計畫專區（https://gov.tw/goH）查詢，或洽詢雲嘉南各就業中心。