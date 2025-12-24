待業男PO文「想扮小丑殺人」 桃園警方火速拘提到案

桃園警方於12小時內將劉男拘提到案，全案依法偵辦。圖：讀者提供

台北發生隨機攻擊案後，網路上頻頻出現恐嚇貼文，檢警單位不敢大意。日前就有一名劉姓男網友頻頻發布涉及隨機襲擊事件的文字，並提到「想打扮成小丑殺人」，桃園市刑事警察大隊於網路巡邏時發現，立即通知平台下架貼文、成立專案小組展開調查，昨(23)日持新北地檢署核發拘票，於12小時內將劉男拘提到案，全案依法偵辦。

警方說明，市刑大執行網路巡邏勤務時，發現民眾於網路社群平台張貼涉及隨機襲擊事件之文字內容，相關言論已足以引發不特定多數人恐慌，嚴重影響社會安定。警方立即通知該平台將貼文下架，並同步成立專案小組展開調查。經警方檢視該名網友發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，並描述有「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像，警方隨即循線追查，迅速鎖定劉男涉有重嫌，昨日經報請新北地檢署專案小組檢察官核發拘票，於12小時內成功將劉男拘提到案，展現即時應處與防範潛在危害之作為。

警方調查指出，劉男目前待業中，將持續釐清是否為其發文動機，並深入追查是否涉及其他不法行為。全案詢後依涉嫌恐嚇公眾罪移送新北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，網路並非法外之地，民眾應理性自律，切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發社會大眾恐慌之言論，以免觸法。另提醒民眾，如發現網路上有恐嚇、暴力或危害公共安全之言論，請即時向警方通報，共同維護社會秩序與公共安全。

