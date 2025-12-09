待確認#11月出口衝至640.5億美元新高 今年第3度超車南韓

財政部今天(9日)公布最新海關進出口貿易概況。受惠AI應用需求湧現，11月出口再次帶來大驚奇，達到640.5億美元，不僅創下史上新高，年增幅高達56%，更創下15年半來最大增幅。出口值今年以來第3度超車南韓，領先差距已達到30億美元。財政部指出，今年全年台灣出口規模確定將飛躍6千億美元，迎來金融海嘯之後，近15年來的最大成長動能。

人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶端拉貨動能持續強勁，加上傳統外銷旺季效應挹注，11月出口以640.5億美元改寫歷年單月新高紀錄，年增率達56%，連續25個月正成長；進口值479.7億美元同創單月新高，年增45%，主因AI產業鏈的國際分工運作、出口引申需求與設備購置增加。

廣告 廣告

財政部統計處長蔡美娜指出，11月出口又再次帶來大驚奇和大震撼，出口焦點仍圍繞在人工智慧、資通與視聽產品以及美國，且比10月更勝一籌。

從人工智慧和高效能運算來看，應用商機持續蔓延，且進入年終採購旺季，備貨需求陸續釋放。從出口市場來看，儘管對於五大出口市場同步上揚，但對於美國的出口值、年增率以及出超都拿下單月之冠，且幾乎都來自於資通與視聽產品的貢獻。蔡美娜說：『(原音)今年1到11月我們對美國的出口上升了73.4%，這也是歷年同期最強勁的表現。11月我們對美國單1個月的出超就已經逼近200億美元，來到199.1億美元。』

過往中國大陸以及香港在台灣出口市場中占比最高，通常在40%上下，近幾年因全球供應鏈重組、去中國化趨勢以及AI浪潮興起，我國出口市場的結構已經有明顯轉變。累計今年前11個月，對中國大陸以及香港的出口比重降至24年來的同期低點，只有26.8%；但對美國出口占比已經達到30.4%，是近35年來同期的高點。

蔡美娜也表示，美國關稅衝擊比預期來得小，由於AI運用突飛猛進以及我國半導體在地供應鏈完整，且領導廠商同時具有產能以及先進製程的優勢，因此造就一波科技業的外銷盛況。財政部也表示，今年全年出口規模確定飛躍6,000億美元，和總進口雙雙創下歷年新高；出口也將迎來2009年金融海嘯之後、近15年的最大成長動能。