待轉剛起步！ 機車婦遭砂石車闖紅燈擦撞 幸無生命危險

南投縣 / 綜合報導

南投草屯昨(17)日發生一起驚險車禍！一位婦人在待轉區停等紅燈，沒想到綠燈才剛起步，就被一輛闖紅燈的砂石車擦撞，導致她當場連人帶車跌倒在地，甚至還被機車壓住，動彈不得，所幸目擊民眾見狀急忙將機車抬起，將婦人救出，送醫後目前已無生命危險，至於這次車禍的詳細事故原因與肇責，還有待警方釐清。

婦人騎機車載著資源回收物，停等在待轉區，沒想到才剛起步，一輛砂石車突然從左邊衝出來，婦人閃避不及，當場連人帶車跌倒在地，從另一個角度看更清楚，交通號誌剛跳轉紅燈，但這輛砂石車竟沒有減速也沒停下，就直直往前衝，擦撞到婦人機車後，才驚覺不對勁連忙靠邊停。

肇事砂石車車主陳先生說：「我看是綠燈沒有紅燈，等她也起步了，我煞車也來不及了，就在旁邊不到不到兩公尺，煞車不及。」意外發生在17日下午，南投縣草屯鎮，73歲王姓婦人被撞倒後，被壓在機車底下動彈不得，目擊民眾見狀，紛紛上前抬起機車，合力救出王姓婦人。

目擊民眾說：「這個路口人家很愛闖紅燈，(看到)都跑出來，然後打電話叫救護車來。」救護人員獲報後十萬火急到場救援，王姓婦人當下意識模糊，所幸送醫救治後，沒有生命危險。

南投草屯派出所所長鄒獻儀說：「導致普重機騎士頭部及多處受傷送醫，員警已針對砂石車，闖紅燈違規行為製單開罰。」驚險畫面讓民眾直呼太危險，畢竟道路不是比賽起跑線，不需要著急往前衝，至於這次車禍的詳細事故原因與肇責，還有待警方釐清。

