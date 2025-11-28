待轉區藏陷阱成最賺錢「停車格」？斗六市公所澄清：忘了補3個字

記者潘靚緯／雲林報導

雲林縣斗六市有民眾發現一處待轉區內的格線，寫著被拖吊車號、拖吊場名字、聯繫電話以及拖吊時間，還註明「二段式待轉格」，且對面就是拖吊停車場。畫面曝光後讓網友笑喊「斗六最賺錢的待轉區」。經詢問公所，原來該路段曾進行管線刨除工程，施工單位沒有補上待轉區三個字，才造成許多駕駛誤以為是停車格，已緊急派人補上，避免駕駛荷包再失血。

因待轉格並未有文字標示，導致駕駛誤以為是停車格。(圖／翻攝畫面)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文並上傳照片，拍攝地點位於雲林縣斗六市大學路三段、鄰近斗六拖吊場，在拖吊場對面路口，一處待轉格內寫著「二段式待轉區」，地上卻用粉筆被拖吊車號、拖吊場名字、聯繫電話以及拖吊時間，讓網友看傻眼，忍不住留言：「高業績待轉格專打不長眼」、「走路過去牽車，省了一筆計程車」、「旁邊很多停車場！一小時10-20元不停」、「斗六最賺錢的待轉區！待轉區表示：本業是待轉，拖吊是斜槓」。

也有網友認為，該待轉區根本是「陷阱」，「待轉區標準是要有標示那三個字，我猜根本沒有標示『待轉區』，所以才被當成停車格」、「這格子已經沒寫『待轉區』，容易被誤認」。

公所緊急派人補上待轉區字樣，避免再有駕駛誤解。(圖／翻攝自路上觀察學院)

重回現場，被誤認為是停車格的待轉區，已重新噴上待轉區三個字，公所澄清，該路段日前曾進行管線刨除工程，柏油路重新鋪設後，施工單位畫好格線卻沒有再補上待轉區三個字，造成許多駕駛誤認為是停車格，公所已緊急派人補上，避免再造成誤會。

