待轉格變陷阱！雲林斗六「最賺錢停車格」曝光

雲林斗六拖吊場對面的待轉格，近期成為網路熱議焦點。這個位於斑馬線後方的格子，因為缺少「待轉區」三個字的標示，頻頻被駕駛誤認為停車格。根據雲林縣警局交通隊統計，平均每個月都有1至2輛汽車因誤停而遭開單拖吊。

斗六市公所工務課長林芳慶說明，這個待轉格原本標示清楚，但最近因管線單位進行刨鋪工程，施工單位未將「待轉區」字樣重新標示，才造成民眾誤會。從2022年的街景圖對照，當時格內確實寫有待轉區標示，如今只剩空白格子。現場可見粉筆留下的拖吊資訊，包括車號、時間和聯繫電話，成為這個「陷阱」待轉區的特殊景象。

廣告 廣告

網友將這個現象戲稱為「斗六最賺錢的待轉格」，更調侃其「本業是待轉，斜槓拖吊業務」。民眾反應兩極，有人認為一看就知道是待轉區，也有民眾表示，若沒有標示確實容易誤停，尤其是趕著到醫院的駕駛更容易疏忽。

無獨有偶，高雄鳳山區大埤路與鳳頂路口也出現交通標線問題。該路口竟然出現兩個待轉格，前後相連，讓騎士不知該停哪一格。有民眾將現場情況拍攝上傳網路，引發討論，網友更揶揄前面那格是「打保齡球用的」。

高雄市新工處主任秘書傅俊榮解釋，為提升行人穿越安全，該路口新增行人庇護島並將行穿線後移，機車待轉區也隨之調整位置。原本前方的待轉格已用黑漆註銷，但因長期遭車輛輾壓，黑漆脫落，舊有標線再度浮現，造成一個路口兩個待轉格的奇特現象。

仔細觀察可發現，前方舊待轉格有缺口，後方新待轉格則四周線條完整，地面柏油路也有明顯重新刨鋪痕跡。新工處表示將儘速重新塗銷舊有標線，避免民眾混淆。

兩地交通單位皆已著手改善。斗六市公所已緊急請廠商補上「待轉區」標示，高雄新工處也將重新塗銷舊有標線。這些事件凸顯道路標線維護的重要性，稍有疏失即可能造成用路人困擾，甚至影響交通安全與民眾權益。

更多品觀點報導

他拒酒測還嗆「我警友會的」遭重罰18萬吊扣駕照車牌

停車場詭異女「塞錢在車底」辯：等我主管來拿

