待預算審議 花蓮敬老愛心計程車補助1500點新制暫緩

花蓮敬老愛心計程車補助上調1500點新制尚待預算審議，暫時維持現行1000點。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府表示，敬老愛心計程車計畫，原規劃115年起擴大服務規模及增加至每月補助1500點。因目前還在進行流程、設備及法規調整中，將待115年度預算審議確定後進一步正式公告施行，目前仍維持每月上限補助額度1,000點(元)。

縣政指出，計畫擬自今年起簽約對象增至13家計程車行(隊)、計800輛計程車提供服務，每月上限額度1,000點(元)，將調升每月上限額度至1,500點(元)。補助本縣65歲以上長者及身心障礙者搭乘簽約車行車輛，即可享有單趟車資70％補助。

花蓮敬老愛心計程車，提供65歲長者及身障朋友以三折價搭乘。（圖：花蓮縣政府提供）

縣府表示，花蓮受限於地形限制，敬老愛心計程車隊補助計畫政策攸關本縣65歲以上長者及身心障礙朋友之交通權益。113年開辦首年即達41萬人次使用、114年估計突破90萬人次，顯見契合民眾需要。（梁國榮報導）