很久很久以後，也是好日子（上）
貓咪第一次到動物醫院就住進加護病房。
「腎指數爆表，發高燒……」年輕的獸醫師說：「未來三天是關鍵期。」
我媽媽就站在旁邊。她自己昨天才剛出院，今天又辦理住院。她彎腰簽署住院同意書，我看到她握住原子筆的拳頭微微顫抖。
「今天血檢項目有CBC、生化三項、Lyte4總共五千五百元，抗生素一千五、口服藥八百、預收第一天ICU住院費三千，總共一萬零八百。」
「可以刷卡嗎？」
「我們只收現金。」
媽媽去隔壁的便利商店領錢，留下我在獸醫院看著保溫箱中的貓咪。她一如往常平靜溫柔地凝視著我，我的眼淚不爭氣地落個不停。
「貓咪腎衰竭是不可逆的，只有支持性療法。你們要不要考慮做幹細胞治療？」年輕的獸醫師很積極：「透過注射間質幹細胞修復壞掉的腎臟，還能增生新細胞。」
他看我沒有反應，又加上一句：「這個越快做越好，光靠消炎止痛效果不大。」
幹細胞要多少錢？獸醫師回答一個療程六萬元。
離開時正值下班時間，附近小吃店滿是人潮。等待公車的過程讓我肚子不斷咕咕叫。飢餓轉移了我的憂傷，但是我媽在公車上幾乎是全臉貼著玻璃窗，我看到她的肩膀在顫抖。
到家之後媽媽立刻微波加熱雙層牛肉起士漢堡、薯條、德式香腸義大利麵，我從冰箱裡拿出兩杯奶茶。我家開早餐店，從來不缺食物，只是缺乏變化。生活裡最多的樂趣經常來自貓咪，現在少了她，我彷彿失去手足，四肢麻痺。
「吃點東西吧，不要跟端午一樣。」媽媽勸我進食，她自己沒有任何動作。
貓咪在粽子節這天自己走進店裡，取名端午。
「為什麼不叫屈原？她這麼有個性。」伴侶說。
端午剛來的時候雖然小隻，卻一點也不怕生，熟悉環境後最喜歡坐臥在樓梯間居高臨下。她有自己的生活步調，從來不在店內與客人互動，我們常笑她是不是有亞斯伯格症。前陣子端午剛剛慶祝六歲生日，禮物是堆成小山的肉醬罐頭，足足吃了一個月。端午突然變得不吃不喝我們還以為她只是挑食，等到客人提醒貓咪不吃東西就是有問題，才趕緊送到離家最近的動物醫院。
客人不只關注貓咪，也提醒媽媽的狀況：「你媽媽走路怎麼變成小碎步，找錢的時候手會發抖。最好帶她去看醫生。」
我後來也發現，客人給五百塊紙鈔，媽媽會找給人家一千元（還不包括零錢）。有些客人會還錢，有些則當作中獎，拿錢就走。難怪那幾個月我們的現金流經常入不敷出。
媽媽從家醫科轉到神經內科，確定罹患失智症。醫生說大腦皮質功能喪失不可逆，只能靠吃藥改善現況與延緩退化，現在開始每天必須服用一顆律莎錠。
「往好處想……」媽媽安慰我：「這次住院做這麼多檢查，我血壓不算高，就連糖尿病也是前期。」
我看著她，想起很久以前，有個男人經常抓住媽媽的頭去撞牆，因為頭髮濃密可以緩衝撞擊，她始終沒有頭破血流的證據去報警。那男人控制邊界，讓我們活在不見血的恐懼中。媽媽不只一次說如果不幸被打死要趕緊打電話給165。已經嚇哭的我感到非常疑惑：「媽媽，老師說要打113。」
離開那個男人之後，媽媽終於有了正常社交。我從阿姨們碎片的言談中知道，媽媽曾經在大公司做祕書，可不知為何一直被董娘提告妨害家庭。
「全是王八蛋！」阿姨們說：「大老闆堅持開車載著漂亮女祕書出公差，然後直接開到汽車旅館。要她怎麼辦？哪件事是她心甘情願的？這樣還被告，真是沒良心。」
最終法院從未判我媽媽任何罪刑。也許良心還是有的，只是它在很久很久以後才會被發現。
包括那個男人用我媽的信用卡預借十五趴循環利息借到爆炸，又搜刮家裡全部財產之後，終於放過我們。
從此媽媽再也不化妝也不染頭髮，帶著我到處搬家。
直到她決定落腳在城市邊緣，我終於有了自己的社交群。媽媽想開早餐店，因為門檻低，營業時間是清晨五點至中午。當年與她有互動的大老闆，這個時間點多半還在睡覺，會在早餐店重逢的機率微乎其微。另一方面，這幾年媽媽完全不控制飲食，身材走樣，比起以前至少胖兩倍，再也沒有人會將她與漂亮女祕書聯想在一起。
她自己上網找食品材料行，從各式麵包、奶油果醬、豬排漢堡火腿肉片到免洗餐具、飲料封口機全部一手包辦，她還會製作進貨成本與利潤表，最後找到這間夾層屋，開始新生活。
「只要想著和你一樣的小孩吃我做的早餐長大，我就很開心。」媽媽說：「我一定會努力活到你二十歲成年。」
台灣法律規定兩願離婚若簽署雙方共同監護權，在小孩未滿法定成年之前其中一人過世，由另一人成為當然監護人，合法繼承所有財產。媽媽不說我也明白，縱然她只遺留五毛錢現金，那個生物父親仍會不擇手段，榨乾抹盡。
「到時候沒錢辦喪事無所謂，你一個人要怎麼活下去。」
「媽媽你別這麼想，那是很久很久以後的事。」我說：「而且我們還有端午。」
在端午生病之前，我用打工多年的積蓄和伴侶一起報名早鳥價的法國旅行團，天天看著出發日期充滿期待。如今為了端午的醫藥費只好放棄，行事曆上的出發日還原為單純的阿拉伯數字。
「我表妹本來要我幫她買一個限量款Dior包，退稅後還要十幾萬。嘖嘖！」伴侶說：「你們在端午身上花的醫藥費已經可以買好幾個包了吧？」
「等端午病好了以後，就改名香奈兒。」我說。
伴侶家境優渥，他喜歡跟我在一起的原因是沒有壓力。他不工作，每個月向父母拿零用錢。他說來我家吃飯能感受到家庭溫暖，在這裡沒人會嘮叨他，而且還有一個貓妹妹。
「所以幹細胞後來有用嗎？」
幹細胞療程需要施打兩劑，端午才打完第一劑又因為失溫住進加護病房，插鼻胃管灌食。醫生解釋是貓咪貧血，需要打造血針，一針六千元，每周需要打一次。
「寵物沒健保，看病比人還貴。」伴侶說：「難怪我家親戚養的寵物只要生病最後都棄養。奇怪，他們又不缺錢。」
早餐店結束營業後，媽媽會躺在床上追劇，有時她太入戲跟著劇情哭泣，端午就在枕頭旁舔舐媽媽的眼淚。端午主動親近我的時候多半是我正在打電動。她輕巧地跳上書桌坐在滑鼠墊，用尾巴不斷掃弄我握住滑鼠的手，眼神睥睨，彷彿告訴我別再頹廢。
端午住院時，我和媽媽一天至少去看她兩次。每次走進醫院再走出來都要掏出至少五張千元大鈔的醫藥費。媽媽為了治療端午又去申請一筆貸款，但是當我們看到端午從皮包骨漸漸長出肉來，鬆弛的眼瞼終於恢復正常，她又睜開明亮的大眼睛凝視我們，而且主動進食，我們花再多錢都心甘情願。
醫生說。出院後每天早晚都要皮下注射乳酸化林格式液，一瓶售價一千兩百元。
「你會打點滴嗎？」醫生問。
我搖搖頭。
醫生將輸液套接上蝴蝶針，掐起端午肩胛中間皮膚鬆弛處，用酒精棉消毒之後插針，不到五分鐘就拔出針頭：「我先輸40cc，你回家還要再打100cc。如果不會，再帶來醫院。」
結帳時我看到帳單除了檢驗、診療與口服藥、又列出一筆「醫師注射費800元」。
端午出院後，仍然蜷臥在她最喜歡的階梯高處俯瞰，胃口時好時壞。媽媽不經意地說：「整個療程加上幹細胞，超過三十萬之後我就沒記帳了。這已經是你四年的大學學貸。」
我說：「端午也想念大學，也許可以獲得『腎衰勇者證明』之類的文憑。」
伴侶在旁邊為端午輸液，他有耐心又細心，可惜沒有往護理專業發展。皮下注射過程採自然滴落，打完120cc需要半小時。端午很順從，即使扎針失敗重複戳入針頭，她從不暴躁或伸出爪子，彷彿只是在用針按摩。
「你們有沒有發現，動物醫院的醫師執照有寫出生年月日……」伴侶若有所思地對我說：「那個獸醫只比你大四歲。」
是個非常年輕的獸醫師。
「我總覺得端午哪裡怪怪的。老往醫院跑也不是辦法。」伴侶輕輕撫摸端午的頭，端午瞇著眼睛。
●
我們以為端午的慵懶是大病之後的療養，一切都會慢慢好轉，包括媽媽認真服藥延緩失智，就能持續平靜的家庭生活。
但是，一切都跟我們想得不一樣。
「小老闆，你媽最近怪怪的，她在炒麵的時候會坐在椅子上睡覺。還有一次她拿著一盤蛋餅走到我旁邊的座位，我以為她自己要吃，結果她對著空無一人的桌子說：『你要的五個蛋餅來了。』」
我也覺得媽媽吃藥之後的行為變得更詭異。某次我和伴侶正在聽喜歡的偶像團體演唱Kpop，媽媽突然抱怨隔壁的狗一直叫。
我陪同媽媽回診，向醫生說明現況。醫生回答：「那就加藥。」
我看到新的藥單上增加八種藥名。有吃有保佑。
但是媽媽仍然沒有好轉。她提著裝滿紅茶的二十公升大鐵鍋時跌倒，還好這鍋是經過冰鎮的紅茶，如果是剛剛煮沸的熱紅茶，後果實在無法想像。以前倒頭就睡的她，現在經常失眠，雖然媽媽清醒時不抱怨也不訴苦，但我仍能從她上廁所沖馬桶的頻率發現她幾乎整晚沒睡。
「媽媽……」有一次我呼喚她，她回頭看我的眼神非常陌生，彷彿我是外星人。曾經她焦慮擔憂地提醒我打電話到「165」去求救的理智不見了，叮嚀我天氣轉涼要穿外套記得吃飯的親情消失了。她好像聽不懂「媽媽」這個發音的意義，她不知道我是誰。她繼續找錯錢，她說店門口出現北極熊。（待續）
個人簡歷
清華大學中語系畢業、東華大學藝術碩士。林榮三文學獎散文首獎、新詩首獎、拍台北電影劇本獎首獎。現職寫作、廣播節目主持人、 北藝大、臺師大兼任講師。
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多
日本在本月8日舉行眾議院大選，雖然早上因大雪，投票率一度低落，但下午待下雪減緩後，投票人潮逐漸湧現，《共同社》報導指出，這次投票率應在56%。台灣時間晚間7時進行開票作業，開票約3小時後，日本首相高市早苗所屬的自民黨，以及維新會等小黨聯盟的票數，確定可以拿下國會3分之2席次。直到開票接近尾聲，自民黨單一黨就拿下3分之2席次，也創下自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，因此這可以說是高市早苗的大勝利，挽救自民黨在2024年選情的低迷氣氛。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
唯一進入林宅血案現場的記者 吳國棟回憶現場嘆這句
電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。當年進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓他眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！