很久很久以後，也是好日子（中）
端午的情況也沒有好轉，她又開始不吃飯。這次醫生判斷是熱衰竭引起發燒：「最好是二十四小時開空調，維持室溫在攝氏26度。」
照顧腎貓除了每日皮下輸液，必須食用處方飼料。這間動物醫院一罐腎臟處方罐頭賣七十元，端午胃口好的時候一天可以吃三至四罐。
「不妨到購物網站去找找，可能比較便宜。」伴侶說。
會不會有假貨？
伴侶笑我傻：「沒有人會花巨資去蓋罐頭工廠還要找配方和打印標籤，只為了賣你假貨。」
同樣產品，網路售價一罐只要五十元，還有買十送一的優惠。同時我也查詢到乳酸化林格式點滴價格，正常售價一瓶四十元。這間動物醫院卻賣我一千二百元。
年輕的獸醫師解釋：「因為我們是以醫療產品的名義進貨，價格就是這樣。你去藥房買到便宜貨，都是黑市交易，要小心被檢舉。」
貓咪輸液兩天就用完一瓶點滴，在家護理的醫藥與伙食每日一千元起跳。我已經偷偷用信用卡預借現金周轉，我別無選擇，只有冒著被檢舉的風險去藥房買點滴。
「我在教會認識一個動物溝通師，你要不要試試？」伴侶說。
據我所知這種新興行業收費不貲，我已經負債累累，不敢再花錢。
「四十分鐘八百元，飼主可以自行在教會捐款做感恩奉獻，她本人不收費。」伴侶進一步解釋：「現在都是遠距離溝通，溝通師看照片或影片和寵物連線，就可以傳遞訊息。」
預定寵物溝通那一天，媽媽的精神很好，她送餐時不再走錯桌位，也能和熟客寒暄敘舊。她似乎將記憶串聯成影片，畫面出現什麼就說什麼：「端午呢？來，來吃妳最愛的魚肉罐頭」、「睡覺前先讓媽媽簽聯絡簿，明天一早就忙，我怕忘記」、「洋蔥圈剛到貨，我留了一包給你的好朋友」、「對了，媽媽有給你買儲蓄型保單，將來如果有急用，可以找楊阿姨幫忙處理」。
和溝通師語音通訊時，端午依偎在媽媽腳邊，低頭用舌頭梳理肚子和腳趾茸毛。
溝通師說：「端午一直說自己很好，很幸福，她是媽媽的心肝寶貝是公主。她不知道你們為什麼要這麼累。」
我說：「今天抽血檢查的結果，腎指數和磷離子又升高了。醫生又暗示我們要做臨終的心理準備。」
端午說：醫生是人也會出錯，換一個醫生就好了。
這間動物醫院是離家最近的診所，即使如此坐公車也要二十分鐘才能抵達。我們不知道還能換到那裡。
「住院期間，醫生和助理對妳好嗎？」
「沒有人對我特別好，就是把該做的事做一做，因為他們要賺你的錢。我以後在家曬太陽，吃媽媽煮的東西就好。我是好貓。」
通話結束後，溝通師說她很抱歉，這次溝通不是很成功，因為端午一直在抗拒。
「她非常聰明，她能掌握自己的狀況，她完全理解你們在做的醫療行為以及想要救她的決心，但是她就是不想面對。」
媽媽躺在床上睡著了，她沒有聽到最後。端午不知何時蜷縮在媽媽枕邊，依然用純真的圓眼睛看著我們。
「講話的語氣真的很像端午。」伴侶說：「尤其是她對動物醫院的批評。」
這輩子第一次養貓，第一次接觸動物醫院。就像媽媽第一次發病，為了交通方便就近在區域醫院也獲得及時的幫助。我們對醫院除了信任與感恩，還能有其他辦法嗎？
但是伴侶的思考和我不一樣。他認為變動雖然有風險，但至少有機會改善現況。
也許等我再長大一點就會有勇氣面對改變，但是此刻我和端午一樣只想逃避現實。
直到某個深夜，媽媽突然發出驚悚的尖叫聲把我吵醒，當我來到她床前，她已經跌倒在地上，看到我的身影出現緊緊抓住我的雙腳哭求：「不要殺我，不要殺我們。」過一會兒她似乎又認出我來，囑咐我趕緊打包行李準備逃亡，因為「你爸爸在樓下拚命按門鈴。他手上拿著斧頭。」
始終聽從醫囑吃藥的媽媽怎麼了？她從來沒有這麼失控過，她變得完全不像我媽媽。救護車抵達時，醫護人員詢問我要去哪間醫院？我突然想起端午對溝通師說過的話：「醫生是人也會出錯。」
於是我不加思索地說出另一間大型教學醫院的名字。
●
媽媽被診斷出是「路易氏體失智症」。美國演員羅賓．威廉斯也罹患同樣的病症，他最後選擇自殺。
主治大夫的髮妝整齊高雅，我還注意到她白色醫師袍下發光的珍珠項鍊。
「我現在改藥，換成美道普。這是多巴胺的前驅物，目的是恢復多巴胺接近正常活性。但是你要明白，媽媽腦部仍然在退化，慢慢會覺得藥效可能沒那麼好，隨著病程仍然會需要多種藥物配合治療。」主治大夫叮嚀：「運動復健也可以延緩退化。星期三有免費的物理治療，直接來門診，不用掛號。」
這是我媽媽發病以來，我聽到治療人類的醫師講過最多的話。之前那位醫師，每次門診不超過三句話就要我們去批價。
躺在醫院病床上的媽媽很安詳，她看著我，眼神很像端午：「你回去休息吧，媽媽很好。」
媽媽也和端午一樣，都說自己很好。
「現在遇到好醫生，媽媽也會好起來，我們真的很有福氣。」
回到家時伴侶正在用抹布擦拭衣褲，他說：「端午把餵進嘴裡的藥都吐出來了，還在我身上撒尿。」
難道端午也是路易氏體失智症患者嗎？
「剛才摸了端午腳掌涼涼的，聽說貓咪腳底肉墊如果冰冷就是發燒了。」
端午躺在用餐區的老舊沙發角落，她的表情像卡通，用無辜的眼神望著我。我知道天天打針吃藥很辛苦，可是辛苦的又豈止是她而已。
伴侶LINE溝通師想弄清楚端午的情況，溝通師回覆：「端午說她肚子很痛，她覺得自己生了另一種病。她說她身體小小的，你們身體大大的，小小身體一定會先用完，所以她已經準備好了。她很愛你們，她遇到了全世界最棒的家庭，她每一天都很幸福。」
這是交代遺言嗎？這個貓腦究竟在想什麼。
「她很努力呢。」溝通師又傳來文字訊息。
我抱起端午放進貓籠，衝去動物醫院，卻看到門口掛著「今日休診」。
伴侶安慰我，他說和溝通師第一次談話之後就開始打聽其他動物醫院：「這間雖然比較遠在永和，但是有做浪貓義診。通常願意做浪貓的醫生都很有愛心。」
伴侶立刻揮手叫計程車：「我們現在就去，別耽誤，醫院快打烊了。」
新的醫師是個有話直說的大叔，聽取我們描述病情之後，他分析：「單純腎衰竭不可能這樣頻繁進出醫院，反覆發燒比較像是感染、結石阻塞或腫瘤。不吃東西的原因有可能是尿毒破壞腸道黏膜。或是貧血造成的頭暈與噁心。」
助理拿來端午的血檢報告，滕醫師看了之後眉頭緊皺：「你們知道端午現在貧血很嚴重嗎？」
「我們給端午打過一次造血針，因為一針六千塊錢太貴了，沒辦法繼續打下去。」
「六千？」滕醫師的面色更凝重：「腎貓貧血只有兩種紅血球生成刺激素EPO和DPO。最貴的DPO我們這裡一劑一千元。」
助理聽到造血針索價六千，幽幽地說：「如果我們也這樣收費，醫院早就可以重新裝潢了。」
滕醫師指著X光照片上的兩個白點：「這是腎結石，當初那間醫院都沒告訴你們嗎？」
「有。但是醫生說腎結石很小，不影響幹細胞治療。」
滕醫師幾乎是用摔的把X光片丟到桌上：「幹細胞根本沒用，你們花的錢全部進了臭水溝。這兩顆腎結石至少有零點五公分，不可能是這幾個月才突然長大。腎衰治療除了腎臟本身也要控制併發症，尤其是年輕貓咪，腎臟的復原能力很強，不會單純因為腎衰竭就沒救了。現在端午的白血球高達三萬多，如果是感染造成，代表細菌有可能附著在結石上殺不掉。」
我們全部啞口無聲，端午在貓籠裡也沒有任何動靜。
「現在必須先打造血針，作用時間需五到七天。另外我也會開止痛藥讓她舒服一點。至於後續治療，需要找出感染發炎的主因，建議抽血與穿刺抽尿做細菌培養、貧血傳染病PCR套組、UPC加尿檢還有腹腔超音波。你們回去考慮一下，不用急著做決定。」
助理遞給我帳單時，我發現血液檢查項目比第一間動物醫院多，費用卻只有三千元，是之前的三分之一。
助理又說：「剛剛是滕醫師親自掃描超音波，他說不跟你們收費了。」
回程路上，氣氛靜謐地像是進入外太空，無重力移動，無氧氣循環。
端午和媽媽現在是病友，甚至不約而同經歷誤診才遇到好醫師。兩個人回到家裡似乎心有靈犀，都在努力進食，端午更是撒嬌地依賴媽媽親手餵肉醬。只是兩天之後她又失去食慾。動物醫院也在此時電話通知：「端午的細菌培養結果出來了，是菌血症。」
「再拚最後一次。」滕醫師在電話中說：「建議住院二十四小時靜脈注射點滴與用藥，比你們在家皮下注射的效果要好。」
我們帶著端午前往永和，沿途需要先搭公車再改搭捷運紅線轉乘黃線，出站之後走路十五分鐘抵達，行程約八十分鐘。這段時間在絕望之中靜止，我只感覺手中貓籠愈來愈輕。
離開動物醫院時，媽媽將手伸進籠子裡撫摸端午的下巴，她現在手不抖了，換醫生也換藥之後，她的病情逐漸穩定：「端午，乖乖聽醫生的話，明天太陽出來，我們就會來看妳。」
端午的瞳孔依舊明亮晶瑩，她側躺身軀，頸項挺直，安靜接受媽媽撫摸，彷彿用身體語言傳達她勇敢的意志力。
我擔心媽媽走路跌倒，建議她暫時不要再去永和。這時候，伴侶把他家裡的汽車開來，每天當司機接送我們往返動物醫院探望端午。
「我能做的就到這裡了。」伴侶說：「我爸媽給我申請的親屬移民下來了。他們一直催促我趕快過去。」
我以前就聽伴侶提過這件事，只是沒想到這一天這麼快就到來。
「你要把握機會。」我伸出手掌給伴侶看掌紋，告訴他曾經有算命仙說我的生命線旁邊多出一條輔助線，代表有出國運，將來可能移民海外。
「如果真有那一天，我會去找你，只要你還沒忘記我。」
伴侶抱著我哭了。這是我們認識這麼多年，他第一次在我面前掉眼淚。（待續）
