很久沒出來賣麵線...村長查看驚見「1家5口集體陳屍家中」 屋內血石臼成離奇死因關鍵物

泰國春武里府一戶賣麵線家庭驚傳血案，警方現場勘查後發現5人死亡，法醫仍待解剖釐清。（翻攝自Khaosod）

泰國一戶在春武里府賣麵線的家庭，近日因數日未出攤且屋內傳出惡臭，引起村民關切。村長親自前往察看，打開房門後赫然發現一名男子倒在門口明顯死亡，隨即報警處理；警方抵達現場後進一步勘查，確認屋內共有5具遺體，包含82歲老婦、62歲男子、60歲婦女、21歲女子及1歲女童。初步判斷，5人死亡已約3天才被發現。

現場發現血跡石臼 疑凶手為家中62歲男性

據泰媒《Khaosod》 報導，現場勘查發現一個沾有血跡的石臼，警方初步研判為凶器。除62歲男子外，其餘四名女性死者頭部均有明顯外傷，疑似遭鈍器擊打致死。現場並無打鬥痕跡，顯示受害者毫無防備。

警方初步認定，此案為家庭凶殺案，嫌疑人正是死者中的62歲男子。初步調查顯示，疑似因經濟糾紛或財務壓力引發血案。

親友透露經濟困境 真相仍待法醫釐清

死者親友指出，該家庭近期面臨嚴重經濟困難。警方表示，62歲男子疑似因承受龐大壓力而攻擊家人後自殺，但確切死因仍需法醫解剖確認。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

