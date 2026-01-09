「很久沒有這麼期待一套電影了」：《尋秦記》掀起中港兩地「回憶殺」與熱烈討論
對於90後的香港人黃先生來說，香港電視劇《尋秦記》是他在小學六年級時候的「童年回憶」。
得知電影版在2025年最後一天上映，他帶著期待心情，並在2026年初終於找到機會入場觀賞，「最初（上映）的那幾天，很難買到票」。
被視為「穿越劇」鼻祖的《尋秦記》，由無綫電視（TVB）拍攝製作及於2001年播出，改編自香港著名武俠小說家黃易的同名著作，講述現代特種部隊精英項少龍被時光機送回至戰國時期，由此而展開的故事。
25年後，打著「原班人馬重現大銀幕」的旗號，這套由中港合拍、製作成本高達3.5億港元的電影版，終於確定上映日期。
上映首日，《尋秦記》旋即成為香港電影史上首日上映場次最多的作品，當日票房錄得逾1,100萬元（港幣），成為香港電影史上首日最高開畫票房冠軍。上映僅一天，已排名2025年香港電影年度票房第7位。
在中國大陸方面，電影上映10天，累計票房達2.05億。根據貓眼專業版數據，在2026年的電影票總榜排行第四，僅次於《瘋狂動物城2》、《阿凡達3》、《匿殺》。
據票房統計，主要是在一線城市及華南地區佔比領先，以省份計算，廣東省的票房佔比接近三成。
《尋秦記》的上映，掀起中、港兩地「回憶殺」及討論熱潮，但也有評論認為這只是由「情懷消費」所驅動、劇情薄弱。有學者分析，電影的討論熱度主要是跟情懷、懷舊有關，而過往的劇集觀眾成為了主要的目標。
期待已久的「都市傳說」
電影版的故事設定，是發生在劇集結局的20年後，也即是戰國末期，秦始皇嬴政滅六國、一統天下之際。
黃先生記得，自己是在2019年、宣佈落實開拍之後，就已經得知《尋秦記》將會有電影版。
從煞科到上映，時隔超過六年，中間亦相隔數年疫情，過去數年一直被傳媒形容為上映無期。「就像是都市傳說，」黃先生說。
直到確定上映日期，讓他感到期待，「很久沒有這麼期待一套電影了。」
他回憶道，在還沒有那麼多娛樂方式的年代，電視劇佔了很重要的位置。他還記得，在《尋秦記》電視劇播出之後，學校裡的同學都在熱烈談論人物角色以及劇情的發展。
為了更早一步得知故事的進展，年幼的黃先生更特地去到圖書館借閱黃易的原著小說，並與其他同學分享。
他形容，這套電視劇讓他開始對於中國歷史產生興趣，「小學的時候還未有歷史（科）…當時是帶起了歷史的熱潮，多了人談歷史。」
在中國社交媒體小紅書上，也有不少用戶分享看完《尋秦記》之後的觀後感，有人表示，「看完電影《尋秦記》後，我哭著走出電影院」。
同樣是90後、來自廣東的胡安只（化名），是在電影上映之後的幾天進場觀賞電影，也特地選擇了粵語的版本。
她告訴BBC中文，最早接觸到《尋秦記》電視劇，是在2006年左右的重播，當時她小學四、五年級，是中午下課回家吃飯時候天天會看的劇集，「《尋秦記》的受歡迎程度，粵語片區我身邊的同齡人無一不認識這部劇的，按照現在的說法，就是現象級的大爆劇了。」
對她來說，這是一套滿載「童年回憶」的作品。
胡安只說，幾年前在社交媒體上看到電影的消息後，跟朋友也有過討論，但遲遲不知道什麼時候才能夠定檔，「每隔一段時間就放風出來說準備要上映了，但是最終都沒有上映，不過也許是童年回憶吧，所以哪怕遲遲不定檔也不會失望，只會每次都重新期待。」
儘管期待，但在數年前看到電影釋出預告的時候，她對於電影的預期並不太高，「說實話幾年前看預告的時候預期不高，甚至覺得是不是因為拍得太爛了所以遲遲不上映。」
但在獲知確定了上映日期之後，胡安只又再次期待起來。
「好像除了回憶之外，終於有種完結的感覺」
「片頭一出来『誰求誰』（主題曲《天命最高》的歌詞）我就熱淚盈眶，鼻子都酸了。」胡安只說。
帶著「尋找情懷」與「集體回憶」進場，看完電影之後，她認為比想像中來得好。
「看完電影之後，就是很慶幸這部電影沒有『流產』，即使過程比較艱難，但還是上映了，我才能收穫一個懷舊的機會。我已經很久沒在電影院裡真實地放聲大笑和因情懷落淚了。」
她說，進場之前，並沒有特地回顧40集的劇集，「劇情基本都忘了」。看完電影之後，她特地重新看回電視劇，並且邀請母親一起觀賞，那是小時候母女曾經一起追過的港劇，「其實不只是對我們90後是情懷，覆蓋到50至80後都是情懷。」
黃先生說，他去看的那個場次，觀察到有不少年長的觀眾，「也有不少的叔叔、阿姨。」
對於黃先生來說，他同樣是帶著過去的回憶進場，「20多年前的劇集，現在有續集，當然是期待的。」
劇集的內容早已忘記了很多，在看電影之前，他特地在網絡上看回劇集的一些節錄及精華。
看完電影之後，儘管他認為劇情並不特別，但電影展示了另一個平行時空之下的結局，對於黃先生來說感有到些驚喜，「香港電影來說比較特別，」而看到一套25年的劇集迎來後續的結局，他指有種「完滿」的感覺，「好像除了回憶之外，終於有種完結的感覺。」
黃先生說，看完電影之後，也有著一種觸動的感覺，「見到電影終於上映，真的會感動，另外就是回憶，一套20多年前的劇集，一群有心人製作了續集出來，這也是感動的。」
但他同時坦言，「不希望再有續集了。」
情懷消費？
香港都會大學文化研究助理教授陳智廷告訴BBC中文，《尋秦記》的討論熱度，主要是跟情懷、懷舊有關，「我覺得對很多人來說，這是一個情懷、IP（Intellectual Property，智慧財產）和CP（古天樂及宣萱）。」
另一方面，過往多年都有指《尋秦記》將會上映，惟一直沒有定案，陳智廷認為這成為了「都市傳說」的電影之一，也是構成了其中一個令觀眾期待電影上映的因素之一。「這次目標的觀眾，就是以前看TVB的觀眾......其實是懷《尋秦記》的舊，也是懷以前大家曾經追看TVB劇集的舊。」他認為，近年觀眾都有著一種追尋懷舊的趨勢。
香港嶺南大學數碼藝術及創意產業系助理教授（研究）譚以諾表示，懷舊電影或懷舊劇向來是影視產業的重要次類型，也有很長的歷史，「香港影視界在90年代也大玩穿越懷舊，成績極佳。」
他以近年香港電影《梅艷芳》和《九龍城寨之圍城》為例，表示兩套電影也是近年懷舊潮中，票房成功的例子。「後疫情時代開啟了世界懷舊潮，荷里活例子有《芭比》（Barbie）和《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie），韓劇的例子有《財閥家的小兒子》和《苦盡柑來遇見你》，K-pop有韓國人氣女團NewJeans，華語界中《想見你》則成為熱潮。」
譚以諾表示，目前對於《尋秦記》在中國大陸的票房預測，一般落在3至3.5億之間，相較過往的合拍片並不出色，「2024年《九龍城寨之圍城》有約6.8億，古天樂另一部機戰動作片《明日戰記》也是約6.8億。」反映在高峰期的2016至2018年之後，「中港合拍片近年在大陸票房上已經不再吃香了。」
「反觀《尋秦記》在新加坡和馬來西亞市場的反應不俗，反映出對《尋秦記》的記憶不限香港，也側面反映出TVB當年的海外市場實力非凡。」譚以諾說。
儘管「情懷」、「集體回憶」構成了觀眾進場觀看電影的一個重要因素，但高熱度的討論，也吸引了一些其他年齡層的觀眾。
00後的香港觀眾陳小姐，接受BBC訪問的時候表示，自己過去並沒有看過《尋秦記》，坦言並沒有連結過去觀影記憶的共鳴。
她是因為有很多人在談論這套電影，才選擇入場觀看，「也覺得可以去支持港產片。」
陳小姐坦言自己並不像其他年齡層的觀眾般期待，「我覺得2001年打後（出生）也不是真的很into（喜歡）這個回憶殺，或很期待這件事。」
在看電影的過程中，陳小姐認為跟無線電視過往的劇集風格很相似，「好像看以前TVB的時候，不太需要用腦，我覺得內容很搞笑，很多笑位，很多解釋不到的位置，但我想可能大家當成是港式笑片去看，所以不太追究劇情是否make sense（有道理）。」
但在電影裡面穿插以往劇集的劇情，儘管陳小姐並沒有看過，但也讓她有種「回憶殺」的感覺與觸動，「原來真的這麼多年前的事情，現在再經典重演。那個位置我也有點眼濕濕。」
看完電影之後，她有在網上看回過往劇集的精華，「理解回一些前文後理......也多了對這套電影的理解。」
在她的觀察中，由於身邊的00後同輩沒有怎樣看過《尋秦記》的劇集，即使在她看完電影之後，也難以跟同輩有太大的討論空間，只能在網絡及社交媒體上看別人如何談論。
然而，相比起《尋秦記》的內容，她看到的更多是有關Netflix（網飛，奈飛）劇集《怪奇物語》（Stranger Things）的討論，「這段時間該片太hit（爆紅）了，很多討論的焦點都在《Stranger Things》，到了今天，我的Threads主要還是在談這個。」
以情懷來說，去年另一套香港電影《九龍城寨之圍城》讓陳小姐的感受更深，「會多談一些香港以前的情懷......會覺得跟日常生活接近一點，就會有多一些感受。」
其他人也在看
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 8
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 61
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 32
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系正妹 狀態堪稱:逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 25
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 152
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 29
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 72
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 37
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 449
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3