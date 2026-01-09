「很久沒有這麼期待一套電影了」：《尋秦記》掀起中港兩地「回憶殺」與熱烈討論

[VCG/VCG via Getty Images]

對於90後的香港人黃先生來說，香港電視劇《尋秦記》是他在小學六年級時候的「童年回憶」。

得知電影版在2025年最後一天上映，他帶著期待心情，並在2026年初終於找到機會入場觀賞，「最初（上映）的那幾天，很難買到票」。

被視為「穿越劇」鼻祖的《尋秦記》，由無綫電視（TVB）拍攝製作及於2001年播出，改編自香港著名武俠小說家黃易的同名著作，講述現代特種部隊精英項少龍被時光機送回至戰國時期，由此而展開的故事。

25年後，打著「原班人馬重現大銀幕」的旗號，這套由中港合拍、製作成本高達3.5億港元的電影版，終於確定上映日期。

上映首日，《尋秦記》旋即成為香港電影史上首日上映場次最多的作品，當日票房錄得逾1,100萬元（港幣），成為香港電影史上首日最高開畫票房冠軍。上映僅一天，已排名2025年香港電影年度票房第7位。

在中國大陸方面，電影上映10天，累計票房達2.05億。根據貓眼專業版數據，在2026年的電影票總榜排行第四，僅次於《瘋狂動物城2》、《阿凡達3》、《匿殺》。

據票房統計，主要是在一線城市及華南地區佔比領先，以省份計算，廣東省的票房佔比接近三成。

《尋秦記》的上映，掀起中、港兩地「回憶殺」及討論熱潮，但也有評論認為這只是由「情懷消費」所驅動、劇情薄弱。有學者分析，電影的討論熱度主要是跟情懷、懷舊有關，而過往的劇集觀眾成為了主要的目標。

期待已久的「都市傳說」

電影版的故事設定，是發生在劇集結局的20年後，也即是戰國末期，秦始皇嬴政滅六國、一統天下之際。

黃先生記得，自己是在2019年、宣佈落實開拍之後，就已經得知《尋秦記》將會有電影版。

從煞科到上映，時隔超過六年，中間亦相隔數年疫情，過去數年一直被傳媒形容為上映無期。「就像是都市傳說，」黃先生說。

直到確定上映日期，讓他感到期待，「很久沒有這麼期待一套電影了。」

他回憶道，在還沒有那麼多娛樂方式的年代，電視劇佔了很重要的位置。他還記得，在《尋秦記》電視劇播出之後，學校裡的同學都在熱烈談論人物角色以及劇情的發展。

為了更早一步得知故事的進展，年幼的黃先生更特地去到圖書館借閱黃易的原著小說，並與其他同學分享。

他形容，這套電視劇讓他開始對於中國歷史產生興趣，「小學的時候還未有歷史（科）…當時是帶起了歷史的熱潮，多了人談歷史。」

《尋秦記》改編自香港武俠小說家黃易的同名著作，講述現代人回至戰國時期而展開的故事。 [Cheng Xin/Getty Images]

在中國社交媒體小紅書上，也有不少用戶分享看完《尋秦記》之後的觀後感，有人表示，「看完電影《尋秦記》後，我哭著走出電影院」。

同樣是90後、來自廣東的胡安只（化名），是在電影上映之後的幾天進場觀賞電影，也特地選擇了粵語的版本。

她告訴BBC中文，最早接觸到《尋秦記》電視劇，是在2006年左右的重播，當時她小學四、五年級，是中午下課回家吃飯時候天天會看的劇集，「《尋秦記》的受歡迎程度，粵語片區我身邊的同齡人無一不認識這部劇的，按照現在的說法，就是現象級的大爆劇了。」

對她來說，這是一套滿載「童年回憶」的作品。

胡安只說，幾年前在社交媒體上看到電影的消息後，跟朋友也有過討論，但遲遲不知道什麼時候才能夠定檔，「每隔一段時間就放風出來說準備要上映了，但是最終都沒有上映，不過也許是童年回憶吧，所以哪怕遲遲不定檔也不會失望，只會每次都重新期待。」

儘管期待，但在數年前看到電影釋出預告的時候，她對於電影的預期並不太高，「說實話幾年前看預告的時候預期不高，甚至覺得是不是因為拍得太爛了所以遲遲不上映。」

但在獲知確定了上映日期之後，胡安只又再次期待起來。

「好像除了回憶之外，終於有種完結的感覺」

《尋秦記》電影版成為香港電影史上首日最高開畫票房冠軍。 [Bob Henry/UCG/Universal Images Group via Getty Images]

「片頭一出来『誰求誰』（主題曲《天命最高》的歌詞）我就熱淚盈眶，鼻子都酸了。」胡安只說。

帶著「尋找情懷」與「集體回憶」進場，看完電影之後，她認為比想像中來得好。

「看完電影之後，就是很慶幸這部電影沒有『流產』，即使過程比較艱難，但還是上映了，我才能收穫一個懷舊的機會。我已經很久沒在電影院裡真實地放聲大笑和因情懷落淚了。」

她說，進場之前，並沒有特地回顧40集的劇集，「劇情基本都忘了」。看完電影之後，她特地重新看回電視劇，並且邀請母親一起觀賞，那是小時候母女曾經一起追過的港劇，「其實不只是對我們90後是情懷，覆蓋到50至80後都是情懷。」

黃先生說，他去看的那個場次，觀察到有不少年長的觀眾，「也有不少的叔叔、阿姨。」

對於黃先生來說，他同樣是帶著過去的回憶進場，「20多年前的劇集，現在有續集，當然是期待的。」

劇集的內容早已忘記了很多，在看電影之前，他特地在網絡上看回劇集的一些節錄及精華。

看完電影之後，儘管他認為劇情並不特別，但電影展示了另一個平行時空之下的結局，對於黃先生來說感有到些驚喜，「香港電影來說比較特別，」而看到一套25年的劇集迎來後續的結局，他指有種「完滿」的感覺，「好像除了回憶之外，終於有種完結的感覺。」

黃先生說，看完電影之後，也有著一種觸動的感覺，「見到電影終於上映，真的會感動，另外就是回憶，一套20多年前的劇集，一群有心人製作了續集出來，這也是感動的。」

但他同時坦言，「不希望再有續集了。」

情懷消費？

香港都會大學文化研究助理教授陳智廷告訴BBC中文，《尋秦記》的討論熱度，主要是跟情懷、懷舊有關，「我覺得對很多人來說，這是一個情懷、IP（Intellectual Property，智慧財產）和CP（古天樂及宣萱）。」

另一方面，過往多年都有指《尋秦記》將會上映，惟一直沒有定案，陳智廷認為這成為了「都市傳說」的電影之一，也是構成了其中一個令觀眾期待電影上映的因素之一。「這次目標的觀眾，就是以前看TVB的觀眾......其實是懷《尋秦記》的舊，也是懷以前大家曾經追看TVB劇集的舊。」他認為，近年觀眾都有著一種追尋懷舊的趨勢。

香港嶺南大學數碼藝術及創意產業系助理教授（研究）譚以諾表示，懷舊電影或懷舊劇向來是影視產業的重要次類型，也有很長的歷史，「香港影視界在90年代也大玩穿越懷舊，成績極佳。」

他以近年香港電影《梅艷芳》和《九龍城寨之圍城》為例，表示兩套電影也是近年懷舊潮中，票房成功的例子。「後疫情時代開啟了世界懷舊潮，荷里活例子有《芭比》（Barbie）和《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie），韓劇的例子有《財閥家的小兒子》和《苦盡柑來遇見你》，K-pop有韓國人氣女團NewJeans，華語界中《想見你》則成為熱潮。」

譚以諾表示，目前對於《尋秦記》在中國大陸的票房預測，一般落在3至3.5億之間，相較過往的合拍片並不出色，「2024年《九龍城寨之圍城》有約6.8億，古天樂另一部機戰動作片《明日戰記》也是約6.8億。」反映在高峰期的2016至2018年之後，「中港合拍片近年在大陸票房上已經不再吃香了。」

「反觀《尋秦記》在新加坡和馬來西亞市場的反應不俗，反映出對《尋秦記》的記憶不限香港，也側面反映出TVB當年的海外市場實力非凡。」譚以諾說。

儘管「情懷」、「集體回憶」構成了觀眾進場觀看電影的一個重要因素，但高熱度的討論，也吸引了一些其他年齡層的觀眾。

00後的香港觀眾陳小姐，接受BBC訪問的時候表示，自己過去並沒有看過《尋秦記》，坦言並沒有連結過去觀影記憶的共鳴。

她是因為有很多人在談論這套電影，才選擇入場觀看，「也覺得可以去支持港產片。」

陳小姐坦言自己並不像其他年齡層的觀眾般期待，「我覺得2001年打後（出生）也不是真的很into（喜歡）這個回憶殺，或很期待這件事。」

在看電影的過程中，陳小姐認為跟無線電視過往的劇集風格很相似，「好像看以前TVB的時候，不太需要用腦，我覺得內容很搞笑，很多笑位，很多解釋不到的位置，但我想可能大家當成是港式笑片去看，所以不太追究劇情是否make sense（有道理）。」

但在電影裡面穿插以往劇集的劇情，儘管陳小姐並沒有看過，但也讓她有種「回憶殺」的感覺與觸動，「原來真的這麼多年前的事情，現在再經典重演。那個位置我也有點眼濕濕。」

看完電影之後，她有在網上看回過往劇集的精華，「理解回一些前文後理......也多了對這套電影的理解。」

在她的觀察中，由於身邊的00後同輩沒有怎樣看過《尋秦記》的劇集，即使在她看完電影之後，也難以跟同輩有太大的討論空間，只能在網絡及社交媒體上看別人如何談論。

然而，相比起《尋秦記》的內容，她看到的更多是有關Netflix（網飛，奈飛）劇集《怪奇物語》（Stranger Things）的討論，「這段時間該片太hit（爆紅）了，很多討論的焦點都在《Stranger Things》，到了今天，我的Threads主要還是在談這個。」

以情懷來說，去年另一套香港電影《九龍城寨之圍城》讓陳小姐的感受更深，「會多談一些香港以前的情懷......會覺得跟日常生活接近一點，就會有多一些感受。」