很像俄攻擊烏克蘭前兆？內政部次長喊：國安遭1949年以來空前威脅

內政部次長馬士元。（王千豪攝）

立法院內政委員會今（7）天審查行政院函請審議《國家安全法部分條文修正草案》案，內政部次長馬士元表示，我國國家安全遭受1949年以來空前的威脅，尤其在去年底解放軍進行侵略台灣的演習，幾乎重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆；陸委會副主委梁文傑也強調，中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。

立法院內政委員會今天審查行政院及朝野立委所提出的《國安法》修正草案，國民黨立委在程序發言時，祭出人海戰術登記發言，希望延長法案進入逐條審查的時間，並訴求召開公聽會；民進黨內政委員會召委王美惠喊休息5分鐘，經朝野立委現場協商後，王美惠宣布3月底前由藍綠各召開一場公聽會，隨後藍營才結束程序發言，讓會議往下進行。

廣告 廣告

在各部會首長進行報告時，馬士元表示，由於我國的國家安全遭受1949年以來空前的威脅，尤其在去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力的威脅，也在網絡的空間配合協力者，以及網軍進行大規模的宣傳跟攻擊我國，所以這一類的現象，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。

梁文傑也說，長期以來，中共對台統戰滲透無孔不入，並利用我民主自由環境，自台內部進行分化破壞，對台展開情報蒐集、技術竊取與發展共諜組織等工作，嚴重威脅國家安全與社會安定。中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。

【看原文連結】