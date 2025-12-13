即時中心／徐子為報導

日本首相高市早苗上月初於國會答詢時發表「台灣有事」論，引起中國強力反彈，官方發起抵制，呼籲中國公民勿赴日旅遊，也減少往返日本間的民航班次，不過似乎有中國人不聽勸阻，遭黨的鐵拳制裁。虎撲論壇近日有網友發文稱，他是一間中央企業員工，發現請假出遊的同事發布在日旅遊照片，立刻向上檢舉。他說，見到該同事被主管叫去談話，回來後「全程黑臉」，相關照片也已刪除，預估他年底考績恐完蛋了。

該網友本月在中國社群平台虎撲發文表示，他同事先前請假出遊，結果被他發現在朋友圈發布了日旅照片，他立刻註冊新email，向公司發檢舉信，還另外寄給主管。



網友接著透露，發文當天，他上班時就看到該旅日同事被主管叫過去問話，回到崗位後「全程黑著臉」；他再查看社群，發現旅遊照片也被刪除了。這讓他竊喜，除非部門主管鐵了心要保他，否則年底考績十之八九「要糟糕了」，讓他爽歪「正好少了一個競爭對手」。



該文曝光後引發網友熱議，截至目前已超過10萬次觀看，並有上百則留言。部分網友表示：「出差還發朋友圈（社群）是大忌」、「支持樓主」、「平時肯定無所謂，這時候跑過去就有點不合適了，還發朋友圈」；不過很多網友持不同意見，認為原po：「小人還覺得挺驕傲？」、「樓主這種人真可怕」、「你這種人真的是......」、「你這種人平時得躲遠點」。





原文出處：快新聞／很勇喔？中國營企業員工赴日旅遊還高調打卡 遭同事舉報下場慘兮兮

