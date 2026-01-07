很多人不滿前總統陳水扁 電視名嘴逆風力挺

〔記者林南谷／台北報導〕前總統陳水扁原本欲轉戰鏡新聞推出《總統鏡來講》線上節目，5日又在臉書抒發3日中午與矯正署長通電話時，林署長說是行政院長卓榮泰下令不准《總統鏡來講》播出，他當時聽到卓榮泰3字，人都愣住了，心裡頭比外頭的天氣更冷！

今(7)日中午，電視名嘴、資深媒體人汪潔民表示能理解很多人不滿阿扁，但他認為：「在台股衝高的過程，當時在2001年阿扁啟動一次金改，讓台灣金融業徹底將國民黨執政留下的龐大的壞帳打消，吸引花旗、匯豐、渣打在台灣落根。」

汪潔民說，面對科技逆風，阿扁不顧一切推出兩兆雙星，挽救了台灣記憶體和面板，而日本則是消失殆盡的兩個重要的產業，「接著以光速的方式完成台中、台南、龍潭、及路竹科學園區，讓台灣科技產業蓬勃發展，除了多次造訪新竹工研院，並在台南六甲新增台南工研院，至今，台南已經超越新竹為台灣最大產值的科學園區。」

他並表示「阿扁工研院」這個詞彙，就是對阿扁在台灣科技發展的代名詞，承載著陳水扁執政時期對科技政策的推動，以及他與工研院的實質互動和支持，「更重要的是101大樓，在阿扁規劃下期許成為亞太金融中心、一度是亞洲最高金融產業建築物，包含親手打造的信義計劃區⋯⋯現在台灣金融產業年獲利突破一兆新台幣，金融與科技，台灣無所畏懼。」

今日，台股飆破3萬點，汪潔民透過臉書發文逆風為阿扁政績紀念，他說：「沒有任何台灣國家領導人，可以超越阿扁的政績與對國家的貢獻。」

