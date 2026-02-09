很多人不知道「林宅血案」？黃暐瀚呼籲全台補課四大懸案：台灣人得面對歷史！沒真相、未授權翻拍是二次傷害

「歷史的真相，留待日後還原，但家屬的傷痛，社會應有更多體諒。」電影《世紀血案》因未獲授權翻拍引發爭議。政治評論員黃暐瀚指出，包含賈永婕董事長在內，許多 1970 年代後出生的台灣人對此歷史並不熟悉。他直言，在真相尚未釐清的當下，若製作單位草率翻拍，對受難者家屬而言無疑是在傷口上灑鹽。黃暐瀚語重心長表示，台灣還有許多人對「1979 年美麗島事件」、「1980 年林宅血案」、「1981 年陳文成命案」以及「1984 年江南案」*感到陌生，他強調，「我們得面對，得告知，得讓更多人知道。」媒體有義務告知真相，但若在真相未明前草率拍片，是對受難家屬最深的刺傷。

歷史的拼圖：黃暐瀚呼籲社會「查一下」這四案

黃暐瀚認為，這四個事件並非孤立，而是那個年代連貫的政治印記。他呼籲聽眾與網友，如果你不清楚台灣的過去，可以從這四案開始了解：

美麗島事件 (1979)：12 月 10 日世界人權日，反政府遊行引發大逮捕，包含林義雄在內的黨外人士悉數入獄。 林宅血案 (1980)：2 月 28 日美麗島大審當天，入獄中的林義雄家宅遭滅門式襲擊，僅大女兒生還。 陳文成事件 (1981)：留美教授返台遭約談，隨後被發現陳屍台大校園，真相至今成謎。 江南案(1984)

1980 年 2 月 28 日發生了什麼？

黃暐瀚以簡單白話的方式，還原了那個極其沉痛的日子。1979 年「美麗島事件」爆發後，林義雄律師被捕入獄。

慘案發生 ：1980 年 2 月 28 日，正是美麗島大審出庭當天，林義雄位於北市信義路的住處（現為義光教會）發生血案。

受難者 ：林義雄 60 歲的母親林遊阿妹、以及一對僅 6 歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均不幸慘死；年僅 9 歲的大女兒林奐均身中重刀，經搶救後奇蹟生還。

深切之痛：黃暐瀚感嘆，林義雄當時人在獄中面臨死刑審判，卻傳來滅門噩耗，那種痛楚是社會難以想像的。

誰是兇手？黃暐瀚引監察院調查報告「六大缺失」

針對「林宅血案」至今未解的真相，黃暐瀚引用監察委員蔡崇義、范巽綠於 2023 年提出的調查報告，點出當年辦案過程中的「六大人為干預」：

缺失項目 監察院調查重點（黃暐瀚引述） 1 情治介入 表面由檢警辦案，實則由國安局局長組成「307 會報」秘密指揮。 2 誤導方向 刻意排除軍方或情治人員犯案的可能性。 3 阻撓偵辦 關鍵證據如「金琴西餐廳」的監聽錄音，竟宣稱被洗掉。 4 操弄媒體 誤導大眾認為大女兒認得兇手，或指控是黨外人士內鬥、苦肉計。 5 包庇嫌犯 案發前相關騷擾事件未被積極偵辦。 6 運用黑道 當時可能涉案的黑道對象，未被列入清查名單。

黃暐瀚強調，這六大缺失說明了為何 46 年過去，台灣社會依然等不到一個真相。

沒真相怎麼拍？黃暐瀚：未獲家屬授權太草率

對於電影《世紀血案》的拍攝，黃暐瀚表示他並不責怪演員，但對製作單位提出質疑。