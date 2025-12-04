很多人不知道！他發票幸運中百萬 因少做「這1步驟」恐痛失獎金

財經中心／王文承報導

財政部鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，因此加開多項獎項，但如果漏做了一個重要步驟，就可能與大獎擦身而過。（圖／資料照）

財政部11月25日公布今年9、10月期統一發票中獎號碼，特別獎為25834483、特獎46587380，頭獎則為41016094、98081574、07309261。財政部為了推動無紙化政策，鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，因此加開多項獎項。不過，如果漏做了一個重要步驟，就可能與大獎擦身而過。過去就曾有民眾因此錯失100萬元大獎。

App Store消費中千萬須注意「載具歸戶」

財政部指出，部分中獎紀錄來自App Store等虛擬載具，若未提前完成「載具歸戶」，恐無法啟動雲端自動匯款。曾有民眾以22元雲端發票中千萬，但因開獎後才歸戶，加上未於期限內攜電子發票證明聯領獎，最終獎金遭全數沒入。

自動匯款啟動條件

財政部提醒，若希望雲端發票獎金自動匯入帳戶，需於開獎日前一日完成相關設定。例如3、4月期發票於5月25日開獎，民眾必須在5月24日前完成：

載具歸戶至手機條碼



綁定匯款帳戶

若於開獎後才設定，自動匯款將自下一期發票開始生效。

載具歸戶方式

整合服務平台：

登入 →「歸戶設定」→「會員載具歸戶」→ 選擇商家後完成歸戶。

統一發票兌獎APP：

「載具歸戶」→「新增載具」→「會員載具」→ 選擇來源 → 確認完成。

財政部提醒，完成歸戶後，中獎者將會收到通知，雲端獎金將可直接匯入指定帳戶

財政部指出，114年7、8月期尚有9名中獎者未完成兌領，其中包括2張1,000萬元特別獎、5張200萬元特獎 以及2張雲端發票百萬獎。

目前2張尚未領取的1000萬元特別獎發票，消費地點分別為：

7-ELEVEN，花102元購買食品（台南市龍崎區楠坑12-1號1樓）

App Store，訂閱費300元（台北市信義區）

200萬元特獎也有5張尚未兌領地點為：

App Store，訂閱費220元（台北市信義區）

Uber Eats，外送費3元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）

7-ELEVEN，食品等132元（彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271號1樓）

元一瓦斯有限公司，瓦斯桶290元（台南市安南區環福街106巷200號）

茶の魔手，飲料30元（台南市歸仁區保大路3段258號1樓）

至於雲端發票百萬獎，仍有2位幸運兒未領獎：

SONY，網路服務費258元（台北市信義區）

Galaxy Store，應用程式147元（台北市信義區）

財政部呼籲，中獎民眾應於 2026年1月5日 前完成領獎，以免超過期限遭充公。

