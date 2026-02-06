很多人不知道！ 她驚見蝦皮悄推「取貨多一天」 官方證實了





不少民眾習慣使用蝦皮網購店到店取貨，但通常會限時，若期限內沒取貨恐遭退貨。近日有網友發現App訂單頁面多了「1新功能」取貨按鈕，可再爭取時間，消息一出引發熱議，網友看了以後狂讚：「好酷喔！」

原PO在Threads分享截圖指出，包裹顯示已配達門市，除原本的取件提醒外，竟出現延長選項，讓他相當意外，她寫道：「剛發現，蝦皮可以延長取件欸？？？」

▼網友使用蝦皮購物驚見可「延長取貨」功能按鈕。（圖／翻攝《sunny59618》的Threads）

許多網友看了以後紛紛表示「沒看過欸！好酷喔，應該是新功能」、「我都沒有出現欸，最近買一堆都沒看到」、「應該是新功能」、「還沒被眷顧到…？」、「我也有哈哈哈哈」。

還有人笑說「他是不是比較喜歡你，包裹到貨的隔天我就收到『包裹退貨中，包裹難過沒人領』」、「我家附近的常常客滿」、「不要再延長了，家樓下根本沒有我下單的份」、「看來會有很多店家哀嚎了，限制1天出貨，結果配送好幾天才到，然後滯留再延長，等到錢錢入袋，又天荒地老了」。

「延長取貨」僅限店到店 3情況不適用

對此，蝦皮官網說明，平台自去年底起提供「延長取件期限」服務，主要為了給買家更充裕的取件彈性，但目前僅適用於蝦皮店到店訂單，且每筆訂單最多只能延長一次。是否能使用，仍須視物流作業與門市條件而定。

蝦皮也列出適用時機與操作方式：當店到店訂單進入原定期限最後一天，若因門市臨時停業、機台故障、天災或個人因素無法即時取件，買家可嘗試延長一天。操作路徑可從「購買清單／待收貨」、「訂單詳情」、「服務中心」或「運送資訊」頁面進入，成功後系統會顯示提示並推播通知，取件期限也會同步更新。

▼延長取件操作方法。（圖／翻攝《蝦皮購物》官網）

至於無法使用的情況，蝦皮指出，若包裹已進入退貨處理階段、下單物流非店到店，或該門市尚未開放延長服務，系統就不會顯示按鈕。平台提醒，若無法延長，仍應在原期限內取件，以免影響權益。新功能曝光後，網友評價兩極，有人覺得實用救急，也有人希望全面開放，後續是否擴大適用範圍，仍有待觀察。

▼成功延長取件期限示意圖。（圖／翻攝《蝦皮購物》官網）

（封面圖／東森新聞）

