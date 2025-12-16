很多人不知道！帶狗狗出門「1舉動」慘吞2000元罰單 網喊：真的危險

生活中心／彭淇昀報導

愛狗人士注意！有網友分享友人親身經歷，表示當天他開車載著毛孩出門辦事，想說時間不長，就拉下窗戶讓狗狗看看外面，沒想到因此被檢舉，還收到一張2000元罰單，貼文曝光後，引發討論。

汽機車載運寵物早有明確規範，若帶狗狗開車、騎車出門，千萬不能讓他們的頭探出窗外。（示意圖／翻攝自Pixabay）

原PO透露，日前友人提到，當天他只是帶狗狗出門辦點小事，本來想說一下下就好，就開窗讓狗狗看一下外面，沒想到回來就被檢舉，還被開了2000元的罰單，給了一記教訓，「才知道法規有規汽機車載寵物都要有防護措施」。

原PO坦言，他聽完當下感到驚訝，「原來跟小朋友一樣，不能放任他們在車上爬來爬去，因為我平常也會帶狗狗一起開車出門，想問問大家的防護措施都怎麼做呢？開車帶毛孩出門，還有什麼特別需要注意的嗎？」

貼文曝光後，不少網友留言表示，「有寵物安全座椅，車子行進中，禁止寵物在車中亂走亂跑的，會影響駕駛」、「其實很多人也不知道寵物真的要放後座，我那次就是因為狗狗跑前座被開單，而且牠在車上一直跳來跳去，真的超危險，後來直接買專用汽座，固定好之後就不會亂動了，安心很多」、「本來就不行這樣，不管有沒有法律，我都覺得好危險，誰知道有沒有突發狀況，導致司機沒辦法正常駕駛」、「車窗不能讓狗頭伸出去，以防狗跳車或被撞擊」、「很多事故都是一瞬間發生的，防護真的不能省」。

根據《道路交通管理處罰條例》第29條第1款「裝載貨物超過規定寬度」，可處3000元以上、9000元以下罰鍰；若寵物在車內活動範圍過大，造成「裝載方式不穩妥，行駛中顯有危險」，則可能觸犯同條例第30條第1項第7款，面臨3000元至9000元的罰鍰。

