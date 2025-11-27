很多人不知道！新研究揭「1食物」真會害人惡夢

記者施春美／台北報導

一般人認為，睡前喝牛奶等乳製品有助睡眠，但醫師江守山表示，最新研究發現，睡前吃起司等乳製品會導致惡夢，因為乳製品在晚上食用時難以消化。研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。研究並發現，食用水果、蔬菜和花草茶有助於改善睡眠。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，加拿大蒙特婁大學團隊在2025年7月發表於《Frontiers in Psychology》（心理學前沿）的一項研究，對1,082名大學生進行了問卷調查，涵蓋飲食習慣、食物敏感性、睡眠品質以及夢境。「因此，睡前吃起司真的會導致惡夢。」

結果發現，約1/3受訪者表示，經常做惡夢。女性更容易出現睡眠品質不佳和惡夢，且女性出現食物不耐症或過敏的可能性幾乎是男性的2倍。

食用甜點和辛辣食物、食用自己不耐受的食物，或在不餓的時候進食的學生更容易做惡夢，而且更難記住夢境。在晚上較晚或夜間進食的人也更容易出現睡眠障礙和惡夢。

研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。研究人員推論，食用乳製品會引發腸胃紊亂，進而影響人們的夢境類型和睡眠品質。另一方面，參與測試的學生表示，食用水果、蔬菜和花草茶有助於改善睡眠。

