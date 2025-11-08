很多人不知道！機車上「加裝1物」恐遭檢舉 秒噴1800元
生活中心／彭淇昀報導
近來，部分機車族為了保護車輛免受刮傷，選擇在機車上加蓋有色布套。然而，有網友發現，因車身顏色與行照不符而遭到檢舉的案例，引發網路熱議。根據現行法律規定，若車輛外觀與行照登記的顏色不符，即使是使用防刮布套或貼紙等方式，車主須至監理站進行驗車並更換行照，若未依規定變更者，將面臨900元至1800元的新台幣罰鍰。
有網友在PTT上分享了他目睹的情況，指出有機車因加裝布套而被檢舉。他在起初認為此舉有些過頭，但隨後理解法律的合理性，因為車輛顏色的變更可能影響辨識。該網友建議，如需使用布套，應選擇透明或與車身顏色一致的素色布套，以避免遭檢舉。
這則貼文迅速引起廣大網友的討論。一些網友表示，根據法律，任何改變車殼顏色的行為都可能被檢舉，並呼籲車主應該遵守相關規定。然而，也有網友疑惑，檢舉人如何得知車身顏色與行照不符。對此，有人解釋，只要車殼原色與布套顏色差異顯著，就有可能被檢舉。
根據《道路交通安全規則》第39-1條規定，車輛的尺度、顏色、車身式樣必須與登記紀錄相符，而《道路交通管理處罰條例》第16條亦明確指出，違反此規定者將面臨罰鍰。因此，車主在進行任何車輛外觀的改變時，應先了解相關法律，以免遭受不必要的罰款。
