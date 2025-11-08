很多人不知道！機車「常見加裝物」恐被檢舉吃罰單

有民眾發現，若布套顏色與行照登記的車身顏色不符，可能因此被檢舉，甚至吃上罰單。（示意圖／翻攝自pixabay）





近來不少機車族為了避免車體刮傷，紛紛替愛車披上「防刮布套」。然而有民眾發現，若布套顏色與行照登記的車身顏色不符，可能因此被檢舉，甚至吃上罰單，消息一出掀起熱議。

有網友提到看到相關新聞，指出有人因防護套被罰1800元。（圖／翻攝自臉書社團「GOGORO CLUB TAIWAN」）

有網友在PTT分享，自己看到有騎士因為加裝布套被檢舉，起初認為「有點小題大作」，但了解法規後覺得其實有其道理，因車輛外觀顏色攸關警方辨識與車輛登記一致性。他也提醒，若真的想用防護套，最好選擇透明款或與原車色一致的素色布料，以免惹來麻煩。

貼文引發討論，不少人指出，依照法律規定，只要外觀顏色與行照不符，就有可能違規。也有網友好奇，檢舉者如何判斷車色不同；對此，有人回應，只要布套顏色明顯與原車色差異過大，就可能被認為變更外觀。

根據《道路交通安全規則》第39-1條規定，車輛的尺寸、顏色及車身式樣都必須與登記資料一致。《道路交通管理處罰條例》第16條則明定，違反上述規定者可處新臺幣900元以上、1,800元以下罰鍰。因此車主若因防刮、裝飾或其他理由改變車體主要顏色，都應先至監理站驗車並辦理變更行照，否則一旦被檢舉或臨檢查獲，仍須受罰。

近期臉書社團「GOGORO CLUB TAIWAN」中，也有網友提到看到相關新聞，指出有人因防護套被罰1800元，並詢問其他人是否也有相同遭遇。留言區有人回覆，「這規定早就有了，只是以前沒特別查」、「監理所甚至會主動打電話提醒，若想加裝，要記得變更車色，不然就裝透明的比較安全」。

事實上，《道路交通安全規則》第39-2條更明確指出，機車的「型式與顏色」都必須與行照登記相符。若因加裝布套、貼紙或其他裝飾，使主要外觀顏色與原登記資料不一致，尤其改變面積超過車身外觀的三分之一時，就屬於重大變更，必須立即前往監理單位申請驗車與更新行照。即便只是為了防刮或美觀，若布套顏色過於搶眼或與原色差距明顯，都可能被認定違規。

