很多人不知道！看煙火「必備1物」 醫示警：否則慘失明

記者鄭玉如／台北報導

2025年最後一天跨年人潮湧現，北市衛生局提醒先進食防低血糖、避免情緒過嗨釀推擠，在101看煙火時建議戴護目鏡。（示意圖／資料照）

今天是2025年的最後一天，不少民眾將湧入各地參加跨年晚會，現場人潮眾多，安全問題不容忽視。臺北市政府衛生局提醒，出門前務必先進食，避免低血糖情形；觀賞演唱會時切勿過度情緒激動，以免推擠跌倒受傷；若在台北101周邊欣賞煙火，建議配戴護目鏡，保護眼睛安全。

臺北市政府衛生局提醒，民眾若要參加跨年晚會，出門前記得進食，避免低血糖，同時留意天氣預報，記得添加衣物，維持身體保暖與舒適，觀看演唱會也要注意，現場常見病況以外傷最多，再者是頭暈、頭痛等，留意外在環境，情緒別過於激昂，避免跌倒受傷，隨時注意身體狀況，如有不適可就近尋求醫護站協助。

在台北101周圍觀看煙火時，民眾可準備護目鏡等，保護眼睛避免因落焰造成眼睛傷害；切勿飲酒過量，維護自身健康及安全；最後，由於參與活動人潮眾多，進場及離場配合現場工作人員的引導，避免推擠受傷，另外，今年跨年夜臺北大巨蛋仍有舉辦演唱會，市府周圍人潮較以往增加，行進中多點耐心，不要推擠。

再者，12月19日台北市發生隨機襲擊事件，造成人心惶惶，整合醫學專科醫師姜冠宇曾提醒， 遇到異常時不是「逃」而是「撤」，也就是冷靜、照指引、不推擠，傷害經常不是恐慌，而是密度太高時的「推擠物理」，理性步伐是保護前面那個人，也是在保護自己。

