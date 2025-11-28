很多人不知道！醫示警「1種油」恐活化癌細胞 4自救方法曝光

江守山表示，Omega-6脂肪酸健康的攝取來源包含雞蛋、大部分的食用油。示意圖／翻攝自Pixabay

Omega-6脂肪酸是人體需要的營養素，醫師江守山在臉書發布貼文，表示人體需要Omega-6脂肪酸，但卻有研究發現Omega-6脂肪酸可能會活化「三陰性乳癌」的生長途徑。研究發現，老鼠若攝取過量的Omega-6脂肪酸會致命。

江守山在臉書發布貼文，表示人體需要Omega-6脂肪酸，健康的攝取來源包含雞蛋、大部分的食用油（堅果油、苦茶油、橄欖油除外），但是過量攝取可能會帶來不良後果。江守山表示，最新的研究發現，這種多元不飽和的脂肪酸會加速一種侵襲性乳癌的生長。

廣告 廣告

江守山指出，Omega-6脂肪酸中的亞麻油酸可以活化「三陰性」乳癌的生長途徑，而三陰性乳癌是最難治療的類型之一。它與FABP5蛋白結合，而FABP5蛋白在三陰性乳癌中很常見。威爾康奈爾醫學院的研究人員透過給實驗室小鼠餵食大量亞麻油酸進行研究，發現這些脂肪會增加FABP5蛋白的含量。

江守山表示，三陰性癌細胞中FABP5蛋白的含量較高，三陰性乳癌之所以如此命名，是因為它們的細胞缺乏3種標準化療標靶的受體。雖然Omega-6脂肪酸是人體的必須脂肪，但人體無法自行產生，只能從飲食獲得。研究人員指出，小老鼠若攝取過量的Omega-6脂肪酸會致命。

然而自1950年代以來，油炸、加工食品中含有大豆油等種子油，因此大家攝取的Omega-6脂肪酸一值都超過人體所需。研究人員懷疑，二戰以來癌症激增的罪魁禍首是加工食品中過量攝取Omega-6脂肪酸。如今，威爾康奈爾大學的研究人員朝著證實這項猜測又邁進了一步。

另外，營養師呂美寶曾在臉書發布貼文，提供4建議避免攝取過多Omega-6脂肪酸。

1、避免過量攝取Omega-6：家中減少使用Omega-6為主的植物油（如大豆沙拉油、玉米油、葵花籽油、葡萄籽油）這些Omega-6較高的油脂（外食一定可以吃到Omega-6，不怕不夠，只怕過多）。

2、減少加工食品與油炸食物：這些Omega-6都相對高量，加上高溫裂變更容易成細胞損傷。

3、增加Omega-3脂肪酸來源：如中小型深海魚類、深海魚油、海藻油、亞麻籽，有助於抗發炎與調節平衡。

4、癌症患者可在醫師與營養師指導下，整體評估飲食狀態，或檢測體內脂肪酸比例，進一步調整飲食中的油脂攝取的來源與含量。



回到原文

更多鏡報報導

變態官員飲料下藥！逼女求職者「當面小便、尿褲子」 作案手法曝光

每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲

68歲翁遭紅火蟻叮咬！10幾秒爬滿全身 全是「院子1物」惹的禍