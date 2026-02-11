很多人不知道！錯誤吃藥恐「食道潰瘍」 5類藥千萬別躺著吃
健康中心／陳慈鈴報導
人如果不舒服就會靠吃藥讓身體好轉，但很多人不知道，一旦用了錯誤的吃藥方式，恐怕會對食道造成損傷。對此，藥師洪正憲就提醒，吃藥如果水沒有喝夠，或者是躺著服用藥物，可能會導致「藥物性食道炎」，讓人產生胸悶、胃灼熱、食道灼熱等症狀。
洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文，「吃藥只喝一口水？小心食道潰瘍！這幾種常見藥千萬別躺著吃！」藥物性食道炎是指某些藥物在吞服後停留於食道，導致食道黏膜受到刺激或損傷，引發發炎反應。這是一種臨床上不可忽視的藥物副作用，常見於日常藥物中。
食道潰瘍會有哪些常見症狀？洪正憲舉例，像是胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或吞嚥疼痛、感覺卡藥、食道灼熱感。這些症狀通常在服藥後幾小時到幾天內出現，尤其是藥物沒配足夠水、或在躺下姿勢下吞藥時更容易發生。
洪正憲進一步說明，常見引起藥物性食道炎的藥物，包括抗生素（Antibiotics），部分抗生素會產生酸性，容易刺激食道，如Doxycycline，屬於 tetracyclines 類，是最常見導致食道炎藥物之一；Clindamycin、Amoxicillin，也曾被報告與食道不適有關。還有非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如 Aspirin、Ibuprofen、Naproxen 等，這類藥物可能損傷胃與食道黏膜，特別是在空腹服用或有胃潰瘍病史者更需注意。再來是雙磷酸鹽類藥物（Bisphosphonates），如 Alendronate、Risedronate 等骨鬆治療藥物，具腐蝕性，服藥後若未保持直立可能導致嚴重食道損傷。需搭配足量開水，並直立至少30分鐘。
洪正憲還提到，影響食道括約肌張力的藥物，某些藥物會放鬆下食道括約肌，增加胃酸逆流風險，包括Benzodiazepines（如 diazepam）、Alpha-adrenergic agonists。其他藥物，如Ferrous sulfate（硫酸亞鐵），鐵劑可能會卡在食道造成潰瘍。Potassium chloride（氯化鉀），可能引起食道黏膜刺激。口服化療藥物、維他命C、大顆錠狀維他命等也可能造成不適。
至於要如何預防藥物性食道炎？每次服藥搭配至少200～250毫升的水（約一杯）。服藥後請維持坐姿或站姿至少30分鐘。避免睡前服用藥物，服藥後30分鐘內不要躺下。
洪正憲最後叮嚀，吃藥時若出現吞嚥不適、胸口灼熱或卡藥的感覺，不妨與醫師或藥師討論，評估是否與藥物有關，並考慮更換劑型（如改為膠囊、懸液劑）或調整服藥方式，才能確保用藥安全與效果。
圍爐火鍋趁熱吃黏膜反覆受傷害？ 恐致食道癌悄悄上身
親朋好友團聚，熱騰騰的火鍋與暖胃的熱湯常是餐敘主角。台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，享受溫暖幸福的同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習慣可能暗藏陷阱，恐大幅提升罹患食道癌風險。食道癌是沉默殺手，早期症狀並不明顯，一旦發現往往已進入中晚期，治療難度高。
過年癌友常見四大考驗 心理師建議「分心聽」轉移親友焦點
農曆新年將至，許多民眾都期待春節連假的到來，但對正在治療中或康復期的癌友及其家屬而言，卻是一場體力與心理的雙重考驗。癌症希望基金會表示，過年期間癌友常見四大考驗，其中，親友的關心、詢問成為心理壓力一大來源。心理師葉北辰建議癌友「分心聽」，轉移親友談話焦點，避免反覆承受心理壓力。 癌症希望基金會病友服務部主任陳昀表示，年節期間是癌症病友最容易感到焦慮、也最需要支持的時刻。根據基金會多年病友服務經驗觀察，癌友在過年期間最常面臨四大考驗，包括親友關心、飲食與作息失調、身體突發狀況、感染風險。其中，令許多癌友最有感的便是親友關心所帶來的心理壓力，對癌友而言，親友的關心詢問、提供的各式養生偏方常成為另一種「心理門診」，讓人不知該如何回應。 癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰建議癌友可從3個方向調適，包括「安心說」，透過正念呼吸、寫下心情或向信任的人傾訴，讓情緒有出口；「分心聽」，將話題轉回日常互動；以及「定心安」，為自己設立心理界線，事先準備回應的說詞，或設定可以離開話題的訊號，如暫時起身走動。他說：『(原音)有的時候我會覺得病友或家屬們聽到別人的一些建議或者是一些關心的時候，會有點太專注在
國人每四人就有一人胃食道逆流 雙和醫院引進內外科合併術式
（健康中心／綜合報導）根據衛生福利部統計，國人生活節奏快速、工作壓力大，加上三餐外食比例高，胃食道逆流已成為常 […]
預防帶狀皰疹發作 中醫師分享「殺鬼防疱茶」配方 這個食物別吃！
帶狀皰疹（俗稱皮蛇）帶來的痛苦，痛過的才知道。如何避免帶狀皰疹發出來，中醫師有方法。 中西醫治療帶狀皰疹方式 建功馬光中醫診所醫師許哲維指出，得過皮蛇的人都說，它讓人爆痛的程度真的會懷疑人生。
高溫也殺不死！廚房「3大隱形毒物」傷肝腎 醫示警：粉末結塊快丟
囤積已久的舊物，恐是加重身體負擔的隱形推手。功能醫學醫師歐瀚文提到，年節打掃廚房時，應注意「黴菌毒素、重金屬」兩大類環境因子，並分享家中3大隱形毒物，包括粉狀與乾貨類、油脂與堅果類、鍋具與容器類，以粉狀食品為例，容易滋生黴菌毒素，即使經高溫烹煮仍無法破壞，吃下肚恐傷肝、腎。
過年去哪看醫生？全台UCC、診所開診資訊、慢病提前領藥制度一次看
基層診所在過年期間通常會減診或休診，有就醫需求的民眾就會湧入醫院急診室，形成急診壅塞。隨著2026春節連假逼近，該怎麼避免急診壅塞、又能確保民眾就醫權益？ 春節連假到來，衛福部啟動春節整備方案，除了獎勵基層診所開診、開放慢性病患者提前領藥外，也提醒民眾出國若遇緊急傷病，可依法申請健保自墊醫療費用核退，確保春節醫療權益不打烊。 過年期間生病該上哪看醫生？全台就醫資訊《康健雜誌》為你一次整理。 春節整備專案：就醫不擁擠、過年不斷藥 衛福部長石崇良表示，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5～1.7倍，且以非重症患者居多。 為因應2026春節連假長達9天，衛福部提前部署啟動「春節整備專案」，期盼達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。 春節輕症先到UCC，全台13處診療不打烊 為分擔春節連假期間急診壓力，健保署表示，全台共設有13處「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，在春節9天連假期間持續提供醫療服務，協助處理發燒、呼吸道感染、腸胃不適、簡單傷口處理及小兒急性不適等輕症需求，比照基層醫療單位急診部分負擔150元。 春節連假期間，UCC服務時間為上午8時至晚上12時，
馬可先生貯存「逾期麵包粉」挨罰！春節食品稽查6件違規
食品藥物管理署規劃「115年春節複合式規劃案」，督導地方政府衛生局針對春節應景食品進行稽查與抽驗，共查核498家業者、抽驗1296件產品，查獲多起違規案件並依法裁處。
馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充分加熱、減少復熱次數，才能健康團圓不鬧肚子。
春節回國別亂帶菸酒！超過這數量被抓到 罰鍰罰讓你心痛流淚
春節連假出國血拚，不少民眾順手帶菸酒回台自用，但一不注意，可能在機場直接被沒入還挨罰。財政部提醒，入境旅客攜帶菸酒都有明確免稅與限量規定，且包含隨身與不隨身行李內所有數量，若超量未主動申報，恐面臨重罰。
紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相
春節是親友團聚、共享美食的時刻，南投醫院指出，每逢年節過後，門診常見血壓、血糖與血脂飆升的個案，尤其是控制穩定的慢性病患...
火鍋「趁熱吃、趁熱喝」成要命陷阱！ 食物撈出靜置3分鐘才能防食道癌
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天冷加上年終聚餐，熱騰騰的火鍋與暖胃的熱湯常是餐桌上的主角，但醫師提醒，不少人「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習慣，其實是健康大陷阱，恐大幅提升罹患食道癌風險，呼籲良好的習慣是，煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用。 台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康表示，食道癌是沉默殺手，早期症狀...
