很多人不知道！錯誤吃藥恐「食道潰瘍」 5類藥千萬別躺著吃

健康中心／陳慈鈴報導

錯誤的吃藥方式，小心食道潰瘍。（示意圖／資料照）

人如果不舒服就會靠吃藥讓身體好轉，但很多人不知道，一旦用了錯誤的吃藥方式，恐怕會對食道造成損傷。對此，藥師洪正憲就提醒，吃藥如果水沒有喝夠，或者是躺著服用藥物，可能會導致「藥物性食道炎」，讓人產生胸悶、胃灼熱、食道灼熱等症狀。

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文，「吃藥只喝一口水？小心食道潰瘍！這幾種常見藥千萬別躺著吃！」藥物性食道炎是指某些藥物在吞服後停留於食道，導致食道黏膜受到刺激或損傷，引發發炎反應。這是一種臨床上不可忽視的藥物副作用，常見於日常藥物中。

食道潰瘍會有哪些常見症狀？洪正憲舉例，像是胸口悶痛、胃灼熱、吞嚥困難或吞嚥疼痛、感覺卡藥、食道灼熱感。這些症狀通常在服藥後幾小時到幾天內出現，尤其是藥物沒配足夠水、或在躺下姿勢下吞藥時更容易發生。

洪正憲進一步說明，常見引起藥物性食道炎的藥物，包括抗生素（Antibiotics），部分抗生素會產生酸性，容易刺激食道，如Doxycycline，屬於 tetracyclines 類，是最常見導致食道炎藥物之一；Clindamycin、Amoxicillin，也曾被報告與食道不適有關。還有非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如 Aspirin、Ibuprofen、Naproxen 等，這類藥物可能損傷胃與食道黏膜，特別是在空腹服用或有胃潰瘍病史者更需注意。再來是雙磷酸鹽類藥物（Bisphosphonates），如 Alendronate、Risedronate 等骨鬆治療藥物，具腐蝕性，服藥後若未保持直立可能導致嚴重食道損傷。需搭配足量開水，並直立至少30分鐘。

洪正憲還提到，影響食道括約肌張力的藥物，某些藥物會放鬆下食道括約肌，增加胃酸逆流風險，包括Benzodiazepines（如 diazepam）、Alpha-adrenergic agonists。其他藥物，如Ferrous sulfate（硫酸亞鐵），鐵劑可能會卡在食道造成潰瘍。Potassium chloride（氯化鉀），可能引起食道黏膜刺激。口服化療藥物、維他命C、大顆錠狀維他命等也可能造成不適。

至於要如何預防藥物性食道炎？每次服藥搭配至少200～250毫升的水（約一杯）。服藥後請維持坐姿或站姿至少30分鐘。避免睡前服用藥物，服藥後30分鐘內不要躺下。

洪正憲最後叮嚀，吃藥時若出現吞嚥不適、胸口灼熱或卡藥的感覺，不妨與醫師或藥師討論，評估是否與藥物有關，並考慮更換劑型（如改為膠囊、懸液劑）或調整服藥方式，才能確保用藥安全與效果。

