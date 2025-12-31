很多人不知道！2種食物吃太少 大腦竟提早老化
研究發現，飲食習慣愈接近地中海飲食的人，出現認知功能退化的機率愈低，主要是因為地中海飲食，含有豐富且多元的護腦營養素，如omega-3 脂肪酸、多酚類、膳食纖維、葉酸與維生素B群，可以消除人體內的發炎物質，以預防大腦提早老化。
4食物抗發炎 讓大腦慢老
1.蔬菜
吃蔬菜可以保護健康。研究發現，蔬菜攝取量愈低的人，出現認知功能衰退的風險顯著上升。
蔬菜促進腦健康的作用，來自於抗發炎能力，蔬菜含有相當多的抗發炎物質，例如：維生素C、維生素E、葉酸與類胡蘿蔔素，這些營養素就像消防大隊一樣，可以幫助大腦「滅火」與「消炎」。
為了保護腦部健康，記得每餐都要攝取至少一個拳頭大的蔬菜量，才能獲得更多的抗發炎物質。
2.大豆
研究發現，大豆攝取量愈少的人，出現認知功能衰退的機率愈高。大豆含有多種抗發炎的活性物質，例如：胜肽、多酚類與皂素，可以保護腦細胞免於發炎物質的傷害。
此外，大豆所含的植物性雌激素「大豆異黃酮素」，也具有抗發炎的效果，能保護大腦與神經細胞免於發炎的破壞，進而預防停經後女性，出現神經退化和記憶力減退等問題。
由此可見，想要強化大腦健康的人，尤其是更年期階段或是停經後的女性，平常可以多食用黃豆、黑豆與毛豆等大豆及其製品。
值得一提的是，經過發酵的大豆產品納豆，比一般大豆含有更多的護腦營養素「大豆異黃酮素」，推薦大家不妨將納豆列入日常的食材選擇，以獲得更多的護腦營養素。
3.綠茶
也許你認為喝茶所帶來的「提神醒腦」效果，是心境上的「安慰劑」；然而，實際上，「喝茶有助於腦功能」是有科學根據的。
為了了解喝茶與腦健康之間的關係，有研究針對40 歲以上的中高齡族群進行追蹤，結果發現有喝茶習慣的人，特別是經常喝綠茶的人，出現認知困難的機率顯著降低。
趕緊替自己準備一杯綠茶，提神醒腦一下，讓自己保持思慮清晰。
看更多：WHO失智症研究專家推薦！巧克力、綠茶、紅茶＋它 護腦、防神經遭毒害
4.益生菌
提到需要強化腸道好菌的族群，大家通常只會想到便祕或腹瀉的人。然而，研究卻發現，年長者也是流失好菌的隱性風險族群，原來老化會導致腸道好菌流失，麻煩的是，腸道好菌流失也威脅著我們的大腦健康。
人體十分奧妙！大腦在人體的頭部，腸道在腹腔中，兩者雖然距離很遠，但是彼此卻透過「腸－腦軸」的神經和免疫系統，互相直接影響對方的運作，這樣特殊的機制也使得腸道菌具有影響腦部健康的能力！
難怪愈來愈多學者認為「腸道是人體的第二個大腦」，維持健康腸道菌相就能促進大腦健康。實驗發現，益生菌可以抑制與腦神經發炎有關的酵素活性，保護神經健康，因而具有預防或舒緩大腦認知功能衰退的潛力。
此外，針對認知功能衰退的阿茲海默症患者，研究指出，補充益生菌有助於提升其腸道中好菌的數量，且可以改善認知功能。
想要獲得具有保護力的益生菌，可以食用優格、優酪乳、納豆、味噌、韓式泡菜等食材。當然，也可以視自己的需求直接食用市售的益生菌補充品。
看更多：健康長壽這食物要少吃！60歲後腸道好菌會變少 日醫揭養壞菌4習慣
◎ 本文摘自／《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！：三位營養專家的科學抗老新提案，器官導向×系統拆解×實作食譜，教你從餐桌累積健康資本，延續青春活力！》吳映蓉．翁德志．李芷薇 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
