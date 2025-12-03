很多人中招！假電費詐騙套路再現 台電揭「一秒識破」關鍵

生活中心／王文承報導

台電公司提醒民眾，若收到電費提醒簡訊，一定要注意兩大重點：真正的電費簡訊不會附上任何網址，而且發訊號碼一定是「111」。（圖／資料照）

隨著科技不斷進步，詐騙集團的手法也日新月異。許多人努力防範新型詐騙，卻可能因一時疏忽，反而落入舊手法陷阱。台電公司今（16）日提醒民眾，若收到電費提醒簡訊，一定要注意兩大重點：真正的電費簡訊不會附上任何網址，而且發訊號碼一定是「111」。至於郵件與電話，也有明確辨識方式，避免被詐騙集團盯上，導致荷包受損。

假電費詐騙套路再現 台電揭一秒識破關鍵



台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，真正的「電費未繳提醒簡訊」有兩項辨識方式——第一，發送號碼會顯示為「111」；第二，內容絕對「沒有連結」。簡訊中僅列出未繳電費的電號、月份及地址，不會提供網址，也不會要求點擊任何連結，「看到連結千萬別點！」台電再次強調。

至於詐騙郵件，常會夾帶連結或壓縮檔，引誘民眾開啟後遭植入惡意程式。台電表示，自家寄出的電費相關郵件不會附上任何連結，也不會要求提供身分證或信用卡資料，更不會寄送壓縮檔案。

詐騙電話方面，通常會以「轉接專人」、「要求匯款」、「提供帳號」等方式行騙。台電提醒，真正的繳費通知電話分為語音與人工兩種——語音電話不會轉接專人，而台電人員致電時也不會提供匯款帳號。「只要聽到『轉接、身分證、匯款』等關鍵字，一定要提高警覺！」

