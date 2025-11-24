很多人做錯！網紅醫揭「空腹喝黑咖啡」：傷胃又焦慮

生活中心／張尚辰報導

很多人把「早晨第一杯黑咖啡」當作開機儀式，但醫師提醒，這個習慣未必對每個人的身體都有益。巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Fernando Lemos）表示，空腹時喝咖啡會讓胃處在被強烈刺激的狀態，可能瞬間拉高胃酸分泌，長期下來對腸胃負擔很大，也可能讓人一醒來就感到異常焦慮。

萊莫斯在YouTube上擁有大量粉絲，是相當知名的醫療內容創作者。他表示，早晨胃部仍處於空空的狀態，若此時接觸咖啡因，容易誘發胃酸逆流或胸口灼熱，有些腸胃本來就偏敏感的人，喝咖啡後不適感會更加明顯。

萊莫斯也提到，部分體質較敏感的患者甚至聞到咖啡味就會引起胃酸分泌，身體對咖啡因的反應比一般人劇烈，因此更不適合空腹飲用。

除了萊莫斯以外，英國也有研究指出，沒有進食便攝取含咖啡因的飲品，會刺激壓力荷爾蒙上升，例如皮質醇與腎上腺素。因此，早晨若出現焦慮、胃酸過多或心悸等情況，可能與空腹喝咖啡有關。比較理想的方式，是在吃過早餐後再享用。

另外，衛福部也曾提及，經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃食道逆流，請民眾務必多加注意。

