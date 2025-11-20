很多人內心都是獸控！《戰場的賦格曲》開發商社長：只是還沒察覺罷了

最近台灣獨立團隊拾曉（FromDawn Games）開發的 ARPG 新作《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》製作人 Lin，最近和《戰場的賦格曲》系列開發商 CyberConnect2 社長松山洋進行了一場特別對談，兩人一起討論「獸人」（Furry）與「獸耳」（Kemomimi）為何吸引人，松山洋甚至表示：「很多人都是獸控，只是還沒察覺罷了」

大家內心都是獸控！（圖源：戰場的賦格曲／亞路塔:狐狸狐途的麵包冒險 編輯合成）

在 Automaton 的採訪中，松山洋介紹了「獸人」和「獸耳」在遊戲設計上的關鍵差異。松山洋以業界資深前輩的身分嚴格定義，真正的「獸人」設計必須包含覆蓋全身的毛皮、突出的口鼻部以及肉球等動物解剖學特徵；相比之下，只有動物耳朵或尾巴的人類角色，則屬於「獸耳」範圍，這在視覺上更接近一種 Cosplay 的萌屬性，兩者雖然受眾重疊，但在定義上卻是完全不同的設計流派。

在談到為何這類設計如此受歡迎時，松山洋提出了一個相當獨特的觀點：「其實每個人內心深處都藏著對獸人的喜愛，只是還沒察覺罷了。」他認為人類作為哺乳動物，心中本就住著一隻野獸，只是社會氛圍讓大家習慣隱藏這份愛好，還曝光 CyberConnect2 很多人都是獸人愛好者。而這點在《艾露塔》的開發過程中也獲得驗證，因為該團隊最初並沒有規劃加入獸耳元素，但在製作過程中為了增加一些獨特的吸引力，幾乎是出於本能的認為加上耳朵會更可愛，就調整了設計方向。

甚至松山洋指出，像宮崎駿在 1984 年的作品《名偵探福爾摩斯》（萬能小偵探）這類經典作品，假如沒有擬人化動物的獨特外觀，可能就不會這麼的讓人印象深刻；同樣《艾露塔》若不是採用了狐狸少女作為主角，也可能難以在眾多動作遊戲中迅速抓住玩家目光。當然兩人都強調，外觀只是敲門磚，遊戲最終能不能留住玩家，還是取決於玩法的深度與完成度。