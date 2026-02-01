很多人吃錯！葡萄護心腦、降膽固醇 研究：「1吃法」最健康

記者鄭玉如／台北報導

葡萄含1600多種化合物，包括抗氧化劑與多酚，有助於心血管、大腦、皮膚及腸道健康。（示意圖／PIXABAY）

葡萄富含多種營養成分，有助於心臟與大腦健康。腎臟科醫師江守山指出，研究發現，葡萄含有超過1600種化合物，包括抗氧化劑與多酚類物質，幫助心血管功能、改善血液循環等。另外，營養師高敏敏建議，葡萄要連皮帶籽一起吃，能夠攝取最完整的抗氧化營養素。

江守山在臉書粉專提到，葡萄含有1600多種有益於心臟、大腦、皮膚與腸道健康的化合物。美國西新英格蘭大學的癌症研究員佩祖托（John M. Pezzuto）回顧60多項關於葡萄及其對健康影響的研究，認為葡萄有助於心血管功能、改善血液循環，甚至平衡膽固醇水平。

廣告 廣告

江守山提到，葡萄所含的化合物包括抗氧化劑、多酚類物質，例如黃酮類化合物、花青素、兒茶素、酚酸和白藜蘆醇，有益於大腦、皮膚、腸道和眼睛的健康，甚至調節基因表現。佩祖托也指出，多酚類物質雖是其中最重要的單一化合物，但正是整顆葡萄才能產生正面效應。

營養師高敏敏曾發文指出，葡萄整顆都有營養，皮和籽富含花青素、多酚類、抗氧化營養素，建議食用時連皮帶籽一起吃。而各種顏色葡萄的作用不同，黑葡萄的維生素B群較高，幫助提升體力與免疫力；紫葡萄則是維生素A最亮眼，幫助暗視力與皮膚保養；紅葡萄的熱量最低、抗氧化強，富含花青素與多酚；綠葡萄的維生素C含量最高，美顏首選。

更多三立新聞網報導

以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年

血糖數值漂亮也沒用！腸胃5症狀=糖尿病警訊 醫：神經已受損

越吃越累還傷身！「3大地雷早餐」害慘心腎 雞蛋+牛奶上榜

防缺藥再現！藥事法2法案修正通過 「3大關鍵」護國人用藥權益

