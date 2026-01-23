很多人愛吃！營養師曝外食族「6大熱量炸彈」 吃錯胖到哭

生活中心／張尚辰報導

珊珊表示，滷肉飯烹調時常加入大量油脂或肥肉調味，熱量不低。（圖／資料照）

現代不少民眾因工作忙碌，經常以外食解決三餐。對此，營養師珊珊整理外食族常見的六大飲食地雷，提醒餐點中隱藏的油脂與熱量，往往是最容易被忽略的陷阱。她也直言，「天天外食又想維持體態，並非不可能，而是要讓自己少踩幾顆隱形炸彈」。

珊珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文指出，根據國民飲食調查，19歲至64歲成人每日脂肪攝取量占總熱量的31.8%至34.4%，已超出建議的20%至30%，反觀碳水化合物與蛋白質攝取量多仍落在建議範圍內。因此，對於有飲食控制需求的民眾而言，除了留意碳水與蛋白質攝取量外，更應注意食材本身的油脂與隱藏熱量。

【6大飲食地雷】

一、看似簡單，實際油脂含量偏高

如滷肉飯、炒飯、炒麵及乾拌麵等料理，烹調時常加入大量油脂或肥肉調味，熱量不低。建議減少食用頻率，或選擇瘦肉比例較高、烹調較清爽的店家。

二、澱粉攝取過量的餐點組合

羹飯、羹麵及燴飯等勾芡類料理，本身即含有較多澱粉，容易造成熱量超標。建議降低攝取頻率，並搭配豆乾、燙青菜等配菜，以平衡營養。

三、便當配菜選擇不當，蔬菜攝取不足

甜不辣、螞蟻上樹、南瓜及玉米皆不屬於蔬菜類，容易造成蔬菜攝取不足。建議選擇不同顏色的蔬菜，例如深綠色蔬菜、花椰菜或大黃瓜，以增加纖維與營養素攝取。

四、湯品選擇不慎，熱量容易增加

玉米濃湯、酸辣湯及肉羹湯等，因含油脂或勾芡成分，熱量明顯高於清湯類。建議以蛋花湯、青菜豆腐湯等較為清淡的湯品為佳。

五、含糖飲料攝取過多

含糖飲料、加料飲品或奶類飲品熱量偏高，長期飲用易造成熱量累積。建議選擇無糖茶飲，若需配料，可挑選寒天或仙草等低熱量選項。

六、忽略健康食物的攝取份量

優酪乳、堅果及酪梨雖屬健康食物，但若未注意份量，同樣可能導致熱量攝取過多，建議適量食用。

