很多人擔心？被問未來不能再幫蔣萬安 李四川：我沒有的他都有

國民黨由新北市長參選人選備受注目，熱門人選之一的台北市副市長李四川日前表態，如果明年國民黨舉辦新北市長選舉黨內初選，他會去參加；而今（5日）被問及去選舉不能再幫台北市長蔣萬安了？如何看蔣在市政上的表現？他則是回應，其實說實在蔣萬安這3年來的表現，「我沒有的他都有，那我有的他也有」、「他都比我優秀」。

李四川今上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時談到，「真的要我承擔，當然要按照黨的機制去辦理，這是主要的原則，就是跟黨的規定辦理」；節目主持人王淺秋則問，蔣萬安在未來台灣的政壇無可限量，但看到在議會的質詢，很多人都替他擔心，李去選舉不能再幫蔣了？怎麼看蔣接下來在市政的表現，還有未來政壇發展？李回應，說實在，台北市民應該可以看得到，其實說實在蔣萬安這3年來的表現，「我沒有的他都有，那我有的他也有」，所以這3年的訓練跟磨練狀況，「他都比我優秀」。

李四川續指，蔣萬安不管在市政、政策的決定，包括像輝達，最後拍板，都是相當有決斷力，所以這麼年輕，說實在，這3年的表現實在是相當的優秀。

