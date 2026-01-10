很多人為了健康「戒吃這1物」反害皮膚更乾癢！醫示警 不是保濕不夠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天氣溫下降，寒冷乾燥會導致毛細孔收縮、皮脂腺分泌的油脂減少，使皮膚變得乾燥緊繃，進而引發嚴重的乾癢。中醫師表示，尤其是老年人因皮脂腺分泌功能退化、保水能力降低，冬季乾癢情況相當常見；若未及時治療處理，很容易因過度搔抓而導致皮膚受傷。



冬季癢與濕疹如何分辨？ 醫解析冬季乾癢與濕疹差異



中醫院長鄭愛蓮醫師指出，除了老年人好發冬季癢，皮膚病患者皮膚的毛細孔一到冬天，不像正常人閉合正常，容易較為閉鎖而出現乾癢。除了濕疹、汗皰疹，尤其乾癬患者在冬天更容易復發，皮膚癢而皮屑增多。

若以冬季乾癢和常見的濕疹對照來說，皮膚乾癢初期皮膚表面多半無異狀，患者常主述皮膚很乾、很癢，此時若透過中醫治療內服外擦，很快就能復原；但若是油脂嚴重缺乏，已經抓到皮膚濕爛，就必須內外同治，花時間調整體質。

而濕疹初期則會冒出紅疹，用放大鏡仔細看，是一顆顆晶瑩的小水泡，這些產物來自身體內的垃圾，因為癢而抓破就會出水，通常治療到後期，皮膚才會出現乾燥脫屑現象，這代表老舊皮膚代謝，正在進行皮膚煥新的過程，此時也會感覺乾癢，擦藥直到皮膚修復，做好保濕工作，讓皮膚狀況恢復穩定。



老年人四肢背部好發 初期乾癢若猛抓恐引發蜂窩性組織炎



冬天乾癢容易好發在四肢、背部，腹部較少見，尤其是老年人居多。鄭愛蓮醫師分享一位80多歲的老先生，來看診時手和腳的皮膚抓到爛爛得，老先生有輕微失智，溝通上有些困難，癢到受不了一直抓，家人甚至一度把手綁起來阻止繼續抓，直到來看診達1年多，規律服藥、擦藥，四肢皮膚已逐漸恢復正常。

鄭愛蓮醫師表示，當時老先生來看診，皮膚表面濕爛，看似濕疹症狀，其實究其原因是乾癢嚴重不斷抓所導致的結果，要留意的是，如果腳部出現傷口感染，很可能變成蜂窩性組織炎，不得大意。

針對老先生的皮膚問題，中醫治療上除改善皮膚乾癢，補充油脂外，也會添加治療濕疹的外用藥物，每次清潔完皮膚後再擦藥，後續再擦保濕成分如含油脂的乳液，減少患部乾癢；同時服用中藥調理體內濕氣的代謝能力，並加強脾胃功能及補腎氣，幫助油脂代謝變好，提升整體皮膚防禦力。



護膚4招遠離冬季癢 避免錯誤觀念導致毛細孔堵塞



鄭愛蓮醫師說明，早晚氣溫變化大時，或是像洗完熱水澡、蓋上棉被後，都容易發生皮膚乾癢狀況，而白天氣溫較高、毛細孔較為舒張，乾癢情況較少。建議冬天洗澡動作快一點，水溫約維持38度，洗完澡後可塗抹綿羊霜或馬油等滋潤皮膚。

另外，也有人夜晚在被窩裡感到皮膚發癢，盡快做好保濕，也可達到止癢效果。至於貼身衣服也選擇親膚的純棉材質，避免刺激皮膚。

「常有很多皮膚病患者只用清水洗患部，這是錯誤觀念。」鄭愛蓮醫師解釋，因為皮膚常須規律擦藥，如果沒有清潔乾淨，毛細孔會被堵塞，再次塗藥會無法順利吸收。建議選擇不含過多皂鹼、優質基底油的手工肥皂清潔，洗完後不緊繃且舒服，還具保濕作用，能讓藥物和補充的油脂，達到治療和修護的作用。



老年人與更年期女性適量攝取健康油脂 有助皮膚對抗乾癢



鄭愛蓮醫師強調，皮膚乾癢的根源與飲食息息相關。臨床上有些老年人因為害怕三高，很多含有油脂的肥肉、雞皮、雞腳都不敢碰，只吃少量的雞胸肉、瘦肉和川燙青菜，由於體內荷爾蒙分泌減少，以至於油脂分泌更缺乏，皮膚更乾皺，就會出現乾癢。不妨適量補充油脂食物，青菜烹調可放點橄欖油川燙或攪拌來吃，有助補充油脂保養皮膚。

另外，女性過了更年期容易變胖，主要是因為體內荷爾蒙分泌下降，影響脂肪代謝和體內脂肪分布，伴隨著新陳代謝率變慢等因素影響所致，鄭愛蓮醫師提醒，更年期女性不應為了怕胖而完全避開油脂，應攝取足夠的健康油脂和運動，來維持皮膚健康和彈性。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

