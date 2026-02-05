很多人無糖茶都喝錯！營養師警告「胃弱少碰這1種」 去油解膩其實要喝它

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。

綠茶 vs. 紅茶的營養價值

林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。

▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）

．核心成分：兒茶素 (EGCG)

廣告 廣告

綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。

．主要功效：

1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。

2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。

3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。

．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天陽氣較盛時飲用；若本身腸胃較虛寒，或是處於空腹狀態，建議不要大量飲用綠茶，以免引起胃部不適（「刮胃」的感覺）。建議餐後飲用綠茶。

▲紅茶：護心暖胃高手（養生與虛寒體質的良伴）

．核心成分：茶黃素 (Theaflavins) & 茶紅素

在全發酵的過程中，兒茶素會轉化為「茶黃素」與「茶紅素」。其中，茶黃素極為珍貴，被稱為茶葉中的「軟黃金」，具有優秀的抗發炎與調節生理機能的作用。

．主要功效：

1、心血管保護：針對現代人常見的「三高」問題，茶黃素在研究中顯示有助於調節血脂、降低壞膽固醇（LDL-c），並促進血液循環，是護心的好幫手。

2、溫潤暖胃： 發酵過程去除了茶葉原本的寒氣，使紅茶性質變得溫和。它不會像綠茶那樣刺激腸胃，甚至有助於消化。特別是像蜜香紅茶這類品種，口感柔順，非常適合腸胃較弱或老年人飲用。

3、舒緩放鬆：紅茶香氣濃郁，熱飲時的氤氳香氣能幫助放鬆緊繃的神經。此外，飲食較油膩時，喝杯紅茶亦有助於去油解膩。

．飲用建議：

紅茶性質溫和，適合大多數體質。對於容易手腳冰冷的女性，或是生理期期間，喝一杯溫熱的紅茶（甚至可加點薑片或黑糖），能帶來溫暖舒適的感受。

此外，紅茶的咖啡因含量較綠茶高，若對咖啡因較敏感的族群，適合早上喝，若是下午傍晚後喝，可能會影響夜間睡眠！

從喝茶中獲益 掌握3大原則

無論選擇綠茶還是紅茶，若想從中獲得健康益處，請掌握以下三個原則：

1、無糖為佳：市售手搖飲往往添加大量糖分，這會抵銷茶葉的保健功效，甚至造成身體負擔。建議習慣喝無糖茶飲，品味茶葉原本的回甘。

2、避免飯後立即飲用：茶葉中的單寧酸會影響人體對鐵質的吸收。建議飯後至少間隔一小時再喝茶，特別是素食者或有貧血傾向的人。

3、適量飲用：茶湯雖好，但不能完全取代白開水。每天適量攝取，並搭配充足的水分，才是長久的健康之道。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·早上提神喝「咖啡or茶」比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮

·無糖茶當水喝？毒物專家警告「茶喝太多」3大風險 很多人反而便祕了