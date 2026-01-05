很多人犯錯！綠皮菜瓜布「不適合刷餐具」 官方曝用途

生活中心／倪譽瑋報導

不少人會買綠黃相間的菜瓜布，綠色部分其實不適合刷餐具。（示意圖／資料照）

近期網友分享，「綠皮黃底」或是綠色菜瓜布，較不適合用來刷盤子、杯子等餐具，可能造成菜瓜布刮傷玻璃；貼文一出，不少人都表示自己不知道。而日用品大廠「3M」官網便有菜瓜布種類、菜瓜布材質的詳細說明，例如綠色是刷不銹鋼、黃色是洗碗盤、灰色是洗不沾鍋等。

小心綠色菜瓜布刮傷玻璃 許多人都不知

日前有網友在Threads分享，許多家庭會買「綠皮黃底」的菜瓜布來清洗餐具，其實「綠色刷面」含有具研磨性的金鋼砂，若長期用這面刷洗餐具，例如洗陶瓷、玻璃材質，可能會留下細微刮痕，在使用上須留意。

廣告 廣告

貼文底下，不少人對原PO分享的知識感到震驚，「原來菜瓜布也能研究到這麼專業？respect！」「我也是刷到把碗都刮花才知道綠皮那塊是金鋼砂」、「原來菜瓜布還有那麼多學問」、「我家現在是買灰色的」、「買了桃紅色，怎麼會那麼硬，平常用黃色習慣了實在是很難接受桃紅的觸感」。

3M官網常見菜瓜布種類、菜瓜布材質一次看

關於網友們提到的菜瓜布顏色，根據3M官網資訊，「綠色」菜瓜布含特殊金鋼砂，可以有效清潔焦黑難洗的污垢，主要針對鐵製鍋、不鏽鋼材質爐具等；「黃色」菜瓜布質地柔軟，起泡力也強，適合清洗碗盤，避免刮傷應用這一面。

除了上述常見的黃綠，「粉色（桃紅色）」菜瓜布質地細緻不含金鋼砂，可用於較高級鍋具如琺瑯鍋、鑄鐵鍋等；而「灰色」則是特殊尼龍材質，較適合刷不沾鍋等擁有特殊塗層的鍋具。

資料來源：3M官網

更多三立新聞網報導

伊朗政府恐垮台？傳哈米尼擬採「B計畫」跑路到俄羅斯

4年老鳥「薪水和新人一樣」 人力銀行揭內幕：確實可能

非意志力不夠！難減肥「90％是發炎害的」 營養師：有3症就算中鏢

「7短壽日用品」沒壞也要丟！專家示警：牙刷不換恐吃細菌

