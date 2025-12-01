最近AI當道，人人言必稱AI，蔚為流行。殊不知，很多人的AI其實是BI。

AI是artificial intelligence，也就是人工智能。在強大的運算力之下，AI確實非常高能，可以快速完成許多不簡單的任務，寫新聞稿、打報告、簡單運算，都不足為道了；現在已經可以製作以假亂真的影片，每次製造短片已經不是問題，只要克服每一小段影片前後不連貫的挑戰，用AI拍電影就可成真了。

AI這麼方便，不會AI，絕對會被時代淘汰。有人擔心，人類會不會被AI淘汰？絕對會，那就是BI的人。

BI不是brain idiot，而是「悲哀」的台語發音。什麼樣的人是BI的人？不是完全不會AI，而是只會仰賴AI。

最近最常遇到的人類使用AI公式，就是什麼都丟給AI，例如研究生要導讀論文，直接把英文論文丟給AI，AI不只會快速翻譯，還會生成摘要，而且連PPT都做好，讓研究生只要照著念就好。研究生如果這樣念兩年，恐怕除了學會讀稿之外，收穫相當有限，被問起論文內容，往往一知半解，那是BI，不是AI。

以前有一位企業集團的總裁，很喜歡辦讀書會，增進新知。這位總裁都要求高階主管要看完書之後提出兩頁的心得報告，他看了這兩頁之後，就認為掌握書的重點了。如果這樣，何必那麼辛苦出版一本書？都只印兩頁摘要就好了，作者輕鬆，讀者歡喜。

有些企業或政府部門的基層主管也有類似發揮，什麼任務都丟給AI，看著AI給的內容就照著講，還自以為很厲害，甚至講的時候還會特別強調這是透過AI得到的，彷彿很高明，趕上了科技流行。

這高明嗎？如果別人也可以透過AI得到差不多的內容，那麼高明在哪裡？

如果人人都可以透過AI獲得差不多的內容，那麼只會凡事找AI的人，很容易就會被取代，這就是BI。

AI怎麼用？要把AI當成工具，提升處理工作的效率，但基本功還是要靠自己掌握。例如AI可以整理英文論文、寫新聞稿、編劇本、產出統計報告，但是使用者自己不能不懂基本功。舉例來說，如果要使用AI產生民調或市調的統計報告，使用者自己不能都不懂統計的基本原理與概念。撰寫新聞稿也是，自己如果不懂新聞學、不會寫新聞稿，只會靠AI，這樣的人難免被取代，屆時就BI了。

基本功要靠自己學，不能靠AI，否則連基本功都不會，更容易被取代。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）