很多人誤會了！它比豬油更「傷心」 醫直指：殺死血管的兇手
生活中心／倪譽瑋報導
不少人會認為，豬油對心血管有害，部分人因此改吃奶油。減重醫師蕭捷健發文指出，奶油的升膽固醇指數（CSI指數）其實比豬油高，是飽和脂肪王，也是「殺死血管的兇手」，和豬油相比，奶油像個紳士「口袋裡藏了一把槍」、旁邊那個油膩阿伯（豬油）口袋裡只有檳榔。不過，這也不代表可以天天吃豬油拌飯，蕭捷健建議吃油以「多元不飽和脂肪」為主。
豬油比奶油傷血管？醫揭關鍵概念「CSI指數」
蕭捷健指出，他曾在就診時碰到一位小姐，對方說「我很養生捏，我現在炒菜都不敢放豬油，那是古早人在吃的，很Low」並喊出自己都用奶油「比較高級，比較健康」。
蕭捷健立刻提醒她「CSI指數，Cholesterol-Saturated Fat Index，升膽固醇指數」揪出「殺死血管的兇手」。雞油、鴨油、鵝油的CSI指數是35到38、豬油的CSI指數是40到45、奶油的CSI指數是47到50，蕭捷健直言「那個在波蘿麵包上面香噴噴、在牛排上面滋滋作響的高級奶油，它是飽和脂肪王」。
豬油可以天天吃？蕭捷健更推雞油
蕭捷健特別解說「雞油」，它飽和脂肪最少，還有不飽和脂肪（單元＋多元）大約65–70%，主要是油酸（oleic acid）＋亞油酸（linoleic acid）跟橄欖油「有親戚關係」；煮雞湯時可見到，湯上面浮一層金黃色的油即為雞油，它有營養價值，卻常常被人撈掉。
豬油CSI指數贏過奶油，那能否「天天吃豬油拌飯？」蕭捷健直言，這叫做「比爛」，不是「比好」，以考試當比喻，反式脂肪0分，地溝油20分，回鍋油40分，奶油60分，豬油65分，橄欖油90分「不能因為豬油贏了奶油，就說豬油是資優生吧？」
怎麼吃油才健康？
蕭捷健也補充較健康的吃油法，美國醫學會（JAMA）追蹤12萬人的研究顯示，將每天吃10公克的飽和脂肪（約一湯匙的奶油或豬油）換成多元不飽和脂肪，像是魚油、堅果等，死亡率會直接下降27％。
另外，如果炒菜一定要用動物油提味「請給雞油一個機會，再來才是豬油。」要吃奶油，也建議挑選草飼奶油，含有較多的Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）和維生素K2，營養價值比穀飼奶油好，但奶油還是比不過雞油。
資料來源：減重醫師 蕭捷健
