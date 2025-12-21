很多人護唇膏都擦錯！韓男示範「1關鍵動作」專家也點頭

護唇膏正確擦法。示意圖／Freepik

冬天一到總會讓嘴唇乾裂，不少人會擦上護唇膏，讓嘴唇恢復水嫩狀態。不過一名韓國網友卻表示，在台灣發現大部份人護唇膏都「擦錯了」，正確用法曝光掀起上萬網友熱議。

一名韓國網友在Threads發文指出，友人常說台灣氣候潮濕，卻發現對方的嘴唇竟比自己的還要乾，事後發現原來是「擦護唇膏方式」惹禍。他解釋，護唇膏正確塗法應該要「上下塗」，反觀友人都是「左右塗」，難怪嘴唇乾裂。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「沒錯，皮膚科專家也有說，是照著紋路上下擦」、「什麼！我今天才知道」、「幾十年都擦錯方向」、「之前去專櫃買口紅，櫃姐就有說其實是上下塗」、「終於看到有男性在意嘴唇乾這件事」。

日本赤坂美容診所所長青山秀和曾指出，護唇膏正確塗法為由上往下均勻塗抹，且塗抹完畢後不需抿嘴，以免摩擦過度造成反效果。此外，在早上刷牙洗臉後、晚上洗澡後確實塗抹護唇膏，也能達到有效保養。

另據《東森新聞》報導，皮膚科醫師趙昭明指出，若「縱向」擦護唇膏，能讓護唇膏的成分停留在嘴唇的紋路內，可以達到保濕的效果，一天塗抹3~4次，也應注意避免「過度摩擦」。



