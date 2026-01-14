很多人都丟錯！舊電熱毯正確處理方式曝 亂丟恐罰6千元

新北市環保局指出，電熱毯屬於「一般垃圾」，可直接放進專用垃圾袋交給垃圾車清運。（示意圖／photoAC）

近期受冷氣團及輻射冷卻效應影響，全台各地早晚仍偏冷，日夜溫差大，不少民眾便會拿出電熱毯來取暖。新北市環保局就提醒，若想汰換掉舊的電熱毯，不需要剪掉電線，直接當作一般垃圾交給垃圾車清運就好，如丟錯最重可罰6000元。

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」發文表示，天氣轉冷，不少民眾準備換新的電熱毯來禦寒，就有人會詢問「舊電毯裡面有電線，到底要丟回收還是垃圾車？」

新北市環保局指出，電熱毯主要由多種複合材質緊密結合而成，所以被歸類在一般垃圾，因此不需要剪掉電線，確定電熱毯冷卻後，直接裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車丟掉即可。

新北市環保局也提醒，如果電熱毯大到塞不進25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來，再交給垃圾車就好。

如未依規定進行正確垃圾分類，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰，提醒民眾務必配合法令規定做好垃圾分類回收事宜，以免受罰。

