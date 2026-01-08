很多人都丟錯！衛生紙包裝要回收 最高罰6千

新北市環保局公告抽取式衛生紙正確丟法。（圖／東森新聞）





許多家庭都會在賣場買一整串的抽取式衛生紙，不過許多民眾常搞不清楚衛生紙包裝是否能回收，今（8日）新北市環保局在臉書提醒，衛生紙外袋需要回收。

新北市環保局提醒，市售「整串衛生紙」最外層的包裝袋，若保持乾淨、沒有髒污，屬於塑膠袋類，可鋪平後單獨交給清潔隊回收；但若沾染油漬、污垢，則應視為一般垃圾處理。

抽取式衛生紙回收有條件

環保局說明，抽取式衛生紙的包裝袋多數屬於一般垃圾，不得回收，應丟入專用垃圾袋交由垃圾車清運；不過，若包裝上清楚標示回收標誌，或材質為可回收塑膠，仍須經清潔隊現場人員判定，符合條件後才能回收。環保局也強調，民眾若未依規定正確分類，將可依《廢棄物清理法》開罰1,200元至6,000元。

根據「回收大百科」網站資料指出，若抽取式衛生紙包裝為單一材質的PP塑膠膜，且保持乾淨、無複合材質，回收價值較高，後續也較有機會再利用；但若混合其他材質，回收難度就會大幅提高。

至於塑膠袋的回收原則，台中市環保局過去也曾說明，可回收的塑膠袋須符合「透光、單一材質、乾淨」三大原則；像是內含鋁箔、紙張、生物可分解塑膠（PLA）或多種塑膠夾層的複合材質袋，以及無法清洗乾淨的髒污塑膠袋，皆不可回收，只能當作一般垃圾丟棄。

