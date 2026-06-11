很多人都中鏢！用餐加「1習慣」吃更多 醫曝原理：大腦對食物沒印象

習慣邊追劇邊吃飯嗎？小心！這習慣可能會讓你越吃越多，復健科醫師王思恒指出，吃飯的時候分心，不但會讓自己無意識進食較多，連下一頓飯的時候也會因為沒有印象自己有吃飽而加倍吃得更多，王思恒提醒，吃飯時把手機收起來，專心用餐，是為了讓大腦記住「我吃飽了」，避免落入下一頓暴飲暴食的陷阱。

復健科醫師王思恒在臉書發文分享，今年剛發表於權威期刊《美國臨床營養學雜誌》（AJCN）的最新研究，其蒐集過去50篇相關的實驗，解答2個問題，其一，分心吃飯對這一餐有影響嗎？其二，分心吃飯對下一餐有影響嗎？

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王思恒指出，分心吃飯對當下這頓飯有無影響要視分心方式而定，如果是被動分心，如看電視、滑手機，手是空的，眼睛又被吸走，嘴巴和手只會機械式地一直往嘴裡塞東西，一定會多吃；但如果是主動分心，例如算數學、解謎題等，雖然有吃得較多的趨勢，但統計上來說並不算明顯。

王思恒進一步分析，真正要注意的是分心過後的下一頓飯，科學家推測，以下情境可以用「餐食情境記憶」來解釋，當人專心吃飯時，大腦會接收到訊息，認定「我有吃過東西了，我得到飽足感」，當下一次看到食物時，就會知道不需要吃那麼多；但如果吃飯時分心，會對於進食的過程沒有記憶，當下一次看到食物時，大腦對於食物沒有記憶，對食物就會失去抵抗力。

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