很多人都做錯！洗頭次數變少反掉更多頭髮？醫揭「真正元凶」

記者簡浩正／台北報導

冬天天氣冷，有些民眾就不再天天洗頭，但卻覺得頭髮掉的似乎比較多，甚至連頭皮都覺得乾癢、緊繃。醫師表示，因冷空氣加速水分流失，頭皮變乾，容易出現頭皮脫屑、敏感癢痛、緊繃等情形，直言冬天保養頭皮最重要的是補水和減少刺激，讓頭皮維持健康環境。

為什麼冬天容易掉髮？

醫師柯博桓指出，冬天冷颼颼，血液流動變慢，頭皮拿到的養分和氧氣減少，毛囊活力跟著下降，頭髮自然容易掉。再加上空氣乾燥，頭皮水分流失，毛囊受刺激，頭髮更容易斷裂。穿厚衣服、戴帽子摩擦頭皮，還有洗頭次數減少，油脂和髒污堆積，毛孔阻塞，掉髮問題就更明顯。

他說，冷風、暖氣交替，頭皮水分流失快，保護層變薄，容易出現乾癢、脫屑，摸起來粗糙，有時還會刺痛或緊繃。敏感型頭皮更容易紅腫、癢痛，嚴重時甚至會有裂痕或發炎，讓人很困擾。

「冬天保養頭皮最重要的是補水和減少刺激，讓頭皮維持健康環境。」柯博桓說明，洗頭時選用溫和洗髮精，減少頭皮負擔；洗頭水溫不要太高，溫水最好；平常可以用頭皮專用的滋潤產品，幫助鎖住水分，減少乾癢脫屑。頭皮健康，頭髮自然比較不會掉。

冬天頭皮保養3大重點

1、選擇溫和洗髮精：避免強烈化學成分，減少頭皮刺激，讓頭皮不容易乾癢或掉屑，可以選擇無矽靈、無硫酸鹽的產品，或是專門為敏感頭皮設計的洗髮精。

2、適度補水保濕：用頭皮專用滋潤產品，幫助頭皮鎖住水分，減少乾癢和脫屑問題，可以選擇含有玻尿酸、神經醯胺等保濕成分的頭皮精華或護理油。

3、避免過熱洗頭水溫：用溫水洗頭，不要太熱，這樣能保護頭皮天然油脂，頭皮才不會更乾。水溫控制在38-40度最適合，太熱會刺激頭皮，太冷則清潔效果不佳。

柯博桓說，如果掉髮已經影響到外觀或自信，柯博桓建議，可以考慮植髮手術，把自己健康的毛囊移到掉髮區，讓頭髮慢慢長出來。不想手術，也可以試試藥物治療，幫助抑制掉髮、刺激新髮生長。平常加強頭皮保養，定期清潔和滋潤，維持毛囊健康，也能減緩掉髮速度。

